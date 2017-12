Innsbruck — Rund 200 Fans aus der ganzen Welt haben sich am Freitag auf den Weg ins Zillertal gemacht, um Superstar Ed Sheeran live zu hören. Der britische Sänger erfüllte den Glücklichen, die eines der heißbegehrten Tickets gewonnen hatten, Musikwünsche und ließ gratis Pizza austeilen. Im Anschluss an das akustische Konzert lud er jeden anwesenden Fan auf einen Drink an der Bar ein.

Sheeran hatte für „Perfect" ein Musikvideo in Hintertux gedreht. Der Song hält sich mittlerweile in drei verschiedenen Versionen in den Charts.