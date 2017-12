Breitenwang – Fünf Konzerte mit renommierten Künstlern stehen 2018 auf dem Programm der Plansee-Abo-Reihe im Walter-Schwarzkopf-Saal in Breitenwang.

Los geht es mit dem Neujahrskonzert mit dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck am 3. Jänner. Das heiter-besinnliche Programm unter dem Motto „Maskerade“ leitet das neue Jahr beschwingt ein. Am 1. März folgt ein Sonatenabend mit Geigerin Franziska Hölscher und dem amerikanischen Wunderkind als Pianist, Kit Armstrong. Ihr Programm überrascht mit Raritäten. Am 7. Mai geht es mit Pianist Roland Batik featuring Yuko Batik und Tobias Meissl weiter. Auf dem Programm stehen Meilensteine der Klassik und des Jazz. Ein Abend voller leidenschaftlicher und temperamentvoller Tänze quer durch die Musikgeschichte erwartet die Gäste am 10. Oktober beim Konzert der Salzburger Chamber Soloists. Und den Abschluss des Konzertjahres bildet der Auftritt des Trio Catch am 5. Dezember. Drei virtuose Musikerinnen, die mit den Klangfarben ihrer Instrumente experimentieren.

Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Das ausführliche Programm gibt’s auf www.plansee-konzerte.at. Karten und Abos via Internet oder im TVB-Büro Reutte. (TT)