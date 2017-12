Innsbruck, Fügen – Während Salzburg bereits viel Wind um das 200-Jahr-Jubiläum von „Stille Nacht“ macht, blieb es in Tirol bisher eher ruhig. Dabei ist viel Geld, unter anderem für eine Ausstellung, reserviert. Im Barockschloss Fügen soll sich von Ende Juni 2018 bis zum 3. Februar 2019 eine Sonderausstellung unter dem Titel „Stille Nacht und der Klang der Alpen. Vom Tiroler Zillertal in alle Welt“ auf 1500 Quadratmetern mit der weltweiten Verbreitung des Weihnachtsliedes sowie auch mit der Geschichte der Tiroler Nationalsänger beschäftigen.

Die Sängerfamilien Strasser aus Hippach und Rainer aus Fügen haben nämlich beträchtlichen Anteil daran, dass „Stille Nacht“ auch international berühmt geworden ist. Wobei sich um die Wege, die das Lied genommen hat, nicht wenige Legenden ranken. Die Musikwissenschafterin Sandra Hupfauf hat in ihrem Buch „Die Lieder der Geschwister Rainer und ‚Rainer Family‘ aus dem Zillertal (1822–1843)“ (Universitätsverlag Wagner, 2016) einiges genauer erforscht und richtiggestellt. So gibt es etwa keinen Beleg für die nach wie vor gern verbreitete Geschichte, die Rainers hätten „Stille Nacht“ anlässlich eines Besuches von Kaiser Franz I. von Österreich und Zar Alexander I. von Russland im Schloss Fügen zum Besten gegeben.

Auch ob die Rainer-Sänger im Rahmen ihrer Konzertreise durch Amerika bei einem Auftritt in New York zu Weihnachten 1839 tatsächlich „Stille Nacht“ im Repertoire hatten, bleibt eine mündliche Überlieferung. Belegt ist aber die Aufführung des Liedes durch die Familie Strasser 1832 in Leipzig. Man weiß ebenso, dass der aus Fügen stammende Orgelbauer Carl Mauracher „Stille Nacht“ ins Zillertal gebracht hat: Er hatte zuvor aus Oberndorf den Auftrag erhalten, die Orgel der St.-Nikola-Kirche zu reparieren, und dabei den Komponisten Franz Xaver Gruber kennen gelernt.

Und auch sonst gibt es viele nachweisbare Verbindungen, um die es in der Ausstellung, die unter der Leitung von Hannes Pramstraller in der Fügener Bubenburg entsteht, auch gehen soll. Hupfauf ist daran als wissenschaftliche Beraterin und Kuratorin beteiligt, als Kurator fungiert außerdem der Heimatforscher Martin Reiter, der 2004 das Buch „Stille Nacht! Heil’ge Nacht! Von Salzburg ins Zillertal, vom Zillertal in alle Welt“ veröffentlicht hat.

Die Schau ist der zentrale Tiroler Beitrag zu der in Tirol, Salzburg und Oberösterreich geplanten Landesausstellung zum 200-Jahr-Jubiläum von „Stille Nacht“ 2018. Für die Schau sei ein Budget von 450.000 Euro reserviert, sagt Manfred Pfister vom TVB Erste Ferienregion im Zillertal in Fügen.

In Salzburg, wo „Stille Nacht“ entstanden und zu Weihnachten 1818 in Oberndorf erstmals öffentlich erklungen ist, wurden unlängst die Vorhaben für das 200-Jahr-Jubiläum präsentiert: Die Projekte und Ausstellungen werden von einer gemeinnützigen Gesellschaft des Landes Salzburg, der „Stille Nacht 2018 GmbH“, koordiniert. Diese habe ein Gesamtbudget von 1,7 Millionen Euro, sagte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) Anfang Dezember. Auch die freie Kulturszene sei per Ausschreibung dazu eingeladen, Projekte einzureichen. Das Salzburger Landestheater steuert mit „Meine Stille Nacht“ ein Musical in der Felsenreitschule bei. In Tirol dürfte so etwas nicht bevorstehen. Ein Musical am Landestheater ist ja bereits für das Maximilianjahr anlässlich des 500. Todestages des „letzten Ritters“ im Jahr 2019 geplant. (jel)