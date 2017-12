Innsbruck, San Marino – Mit neuem Namen, neuem Look und neuem Song hat sich die Osttirolerin Sara Koell in San Marino in die Vorausscheidung für den Songcontest (ESC) in Lissabon gesungen: Mit dem selbstgeschriebenen Lied „Closer To The Sun“ schaffte es „Sara De Blue“ unter die Top 7 (Jury-Wertung) von 1050 Einsendungen.

Die Matreierin nimmt somit als eine von zehn Kandidaten an der Songcontest-Fernsehshow „1in360“ im Jänner und Februar in San Marino teil. Die drei Finalisten bekommen die Chance, einen mit einem Songwriter-Team komponierten eigenen Song zu performen – der Gewinner oder die Gewinnerin fährt dann für San Marino zum Eurovision Songcontest nach Lissabon. In der Jury der Show sitzen unter anderen der schwedische Songcontest Gewinner Mans Zelmerlöw und die österreichische Songcontest-Teilnehmerin Zoe.

2016 hatte Sara Koell an der Songcontest-Vorausscheidung für Österreich teilgenommen, es aber nur bis zur Wild-Card-Nominierung geschafft.

„Es war ein harter Kampf, es ist so schwierig in diese Eurovision-Welt reinzukommen, ich habe mich jetzt schon ein paar Mal beworben und kam immer einen kleinen Schritt nach vorne. Ich denke mir, wenn man nie aufhört, an sich zu arbeiten, nie aufhört an sich zu glauben und vor allem nicht aufgibt, dann wird es schon irgendwann klappen. Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon längst verloren. Egal wie diese Reise ausgeht: Es lohnt sich, für etwas zu kämpfen und niemals aufzugeben, ich bin sehr dankbar für diese Chance, die mir geboten wurde und ich werde weiter kämpfen“, sagt die Tirolerin. (TT.com)