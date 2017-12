New York - Solange Knowles, die jüngere Schwester von Pop-Diva Beyonce, hat öffentlich gemacht, dass an einer Störung des vegetativen Nervensystems leidet. „In den vergangenen fünf Monaten habe ich im Stillen eine Störung des autonomen Nervensystems behandelt und durchlebt“, schrieb die 31-jährige US-Sängerin am Mittwoch (Ortszeit) im Online-Dienst Instagram. „Es war ein Weg, der nicht einfach für mich war.“

Wegen ihrer Beschwerden sagte Solange ihre Teilnahme am ersten Afropunk-Festival in Johannesburg an Silvester ab. Ihre Ärzte hätten ihr von der langen Reise nach Südafrika abgeraten, schrieb die Sängerin. Afropunk nahm seinen Anfang im New Yorker Stadtteil Brooklyn und hat sich zu einem einflussreichen Musikereignis entwickelt, das nun auch nach Südafrika exportiert wird.

Für Solange bedeutet ihr Leiden ein ständiges Auf und Ab, wie sie auf Instagram schilderte. „Manchmal fühle ich mich gut, und manchmal fühle ich mich überhaupt nicht so gut.“ Details zu ihren Beschwerden nannte die R&B-Sängerin nicht. Störungen des vegetativen Nervensystems können weitreichende Auswirkungen auf wichtige Körperfunktionen haben. (APA/AFP)