Imst – Hätte so mancher Politiker auch nur annähernd die Fähigkeiten von Musikern des Aufeinander-Hörens und der gegenseitigen Wertschätzung unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Religion etc., dann würde das Jahr so freudig und friedvoll enden, wie es das Salonorchester InnStrumenti zum Jahresabschlusskonzert in Imst zelebrierte. Unter der Leitung ihres Konzertmeisters Janusz Nykiel, der auch als Solist fungierte, entzückten die elf Musiker mit einem bunten Programm aus aller Welt.

Musik aus knapp vier Jahrhunderten von Antonio Vivaldi, Jacques Offenbach, Vittorio Monti, Johann Strauss, Fats Domino, Ray Charles oder Stevie Wonder mit großartigen Solisten wie der wunderbaren Sängerin Gail Anderson, dem bereits erwähnten Geiger Janusz Nykiel und dem Schlagzeuger Wolfgang Kurz bewegte Herz und Gemüt. Und im Gegensatz zur Politik: Kleine Unstimmigkeiten waren dank empathischer Fähigkeiten im Nu wettgemacht. Riesenjubel um einen höchst freudvollen Jahresausklang. (hau)