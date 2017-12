Innsbruck – Das alte Jahr neigt sich dem Ende zu, da klopft schon das neue mit zwei Konzert-Schmankerln an. Die immerjunge Nena kommt am 16. Juni in die Kuppelarena nach Telfs, wo sie – man will’s kaum glauben – ihre 40 Bühnenjahre feiert. Bei ihrer „Nichts versäumt“-Tour surft die NDW-Heldin durch die größten Hits ihrer Karriere und lässt – zumindest gesanglich – natürlich auch Luftballons steigen.

Am 21. Juni gibt sich im Rathaussaal Telfs dann der deutsche Rapper Bausa die Ehre, der mit seiner Single „Was du Liebe nennst“ aus dem Debütalbum „Dreifarbenhaus“ das YouTube-Universum in Ekstase versetzt hat: Mehr als 50 Millionen Klicks sind nicht nichts. Tickets für beide Konzerte sind ab sofort bei Ö-Ticket erhältlich. (TT)