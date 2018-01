Los Angeles — Pop-Diva Beyoncé, US-Rapper Eminem und der kanadische R&B-Sänger The Weeknd führen dieses Jahr die Liste der Künstler beim einflussreichen Coachella-Festival in Kalifornien an. Das teilten die Organisatoren am Dienstag (Ortszeit) mit.

Mit ihren Auftritten bei dem Festival im April löst Beyoncé ein Versprechen ein: Nachdem sie vergangenes Jahr ihre Teilnahme auf Anraten ihrer Ärzte wegen ihrer Zwillingsschwangerschaft abgesagt hatte, hatte sie zugesagt, 2018 bei dem Spektakel in einer Wüste im Süden Kaliforniens dabei zu sein.

Für Beyoncé ist das Festival ihr Comeback auf den großen Konzertbühnen nach der Geburt ihrer Zwillinge im Juni. Eminem kann beim Coachella-Festival für sein neues Album „Revival" Werbung machen, mit dem er sich Mitte Dezember nach jahrelanger Pause zurückgemeldet hatte. Für The Weeknd ist es das erste Mal, dass er zu den Top-Acts des Festivals gehört.

Auffällig ist, dass dieses Jahr keine Rockband zu den Top-Acts des Festivals gehört. Ganz ohne Rock kommt aber auch das Coachella-Festival nicht aus: An den Wochenenden vom 13. bis 15. und vom 20. bis 22. April treten unter anderem The War on Drugs, alt-J, Haim und Portugal. The Man auf. Der französische Elektromusiker Jean-Michel Jarre gibt dieses Jahr sein Debüt beim Coachella-Festival. (APA/AFP)