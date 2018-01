Von Angela Dähling

Gerlos — „Das gibt's ja nicht! Den kenn' ich vom Fernsehen!" Erstaunte Ausrufe wie diese hörte man von den Wintersporturlaubern am Mittwochabend in der Gerloser Après-Ski-Bar Cin-Cin mehr als einmal und in mehreren Sprachen. Die Handys, die massenhaft gezückt wurden, hatten gleich drei Stars im Fokus: den deutschen Moderator und Schlagersänger Floria­n Silbereisen, den holländischen Schlagerpromi Jan Smit und sein belgisches Pendan­t Christof­f De Bolle. All­e sind Stars in ihrer jeweiligen Heima­t und zusammen sind sie das Schlagertrio Klubbb3.

Was das heißt, konnte das Publikum im Cin-Cin dann live erleben. Die drei drehten nämlich Teile des Musikvideos ihrer neuen Single „Ho-Dio-Di-Jee" hier und das ganz authentisch: Sie performten spontan hinter der Bar und heizten dem Publikum mit ihrem Après-Ski-Song kräftig ein. „Sie sangen den neue­n Titel drei Mal und banden das Publikum mit ein", erzählt Jako­b Platzer, der seitens des Tourismusverbandes Zillertal Arena den Dreh begleitete.

Wetter spielte nicht ganz mit

Die zufällig anwesenden Gäste sind nun auf dem Musikvideo verewigt. Ähnlich wie beim Ed-Sheeran-Video zu „Perfect", das im Oktober in Tux gedreht wurde, zeigt auch das Musikvideo von Klubbb3, wie die drei Sänger einen Skiurlaub im Zillertal verbringen. Vom Skiausleihen über das Liftfahren bis hin zum Kaiserschmarrnessen und besagter Après-Ski-Part­y ist alles dabei. „Leider hat das Wetter uns einen Strich durchs geplante Drehbuch gemacht, so dass wir keine Aufnahmen vom Skifahren bei blauem Himmel machen konnten", bedauert Platzer. Der Dreh auf Seppis Hütte im Gerloser Skigebiet entfiel wegen des Sturms und des heftigen Schneefalls ebenso wie der zweite geplante Drehtag. „Wir werden dem Produktionsteam Archivaufnahmen aus dem Skigebiet schicken, die sie dann hineinschneiden können", verrät Platzer.

Insgesamt war das Schlagertrio drei Tage in Gerlos. Dass in der Holländer-Hochburg des Tales gedreht wurde, ist Jan Smit zu verdanken. Der niederländische Schlagerstar ist nämlich Stammgast in Gerlos. Florian Silbereisen urlaubt unterdessen seit Jahren im hinteren Zillertal mit seiner prominenten Freundin Helen­e Fischer. Das Schlagerpaar verbrachte Weihnachten und den Jahreswechsel in Finkenberg — gemeinsam mit den Eltern von Helene Fischer. Und auch Christoff De Bolle ist begeisterter Skifahrer.

„Die drei Burschen sind total bodenständig und sympathisch. Ich war echt erstaunt, wie viel Zeit sie sich für ihre Fans nahmen und wie locker sie damit umgingen, überall erkannt zu werden", sagt Platzer. Für die Region sei das Video eine super Werbung. Auch ein Drehteam der ARD-Sendung „Brisant" war vor Ort, so dass Gerlos auch dort im Bild sein wird.