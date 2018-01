Innsbruck – Der enorme Unterhaltungswert der Musik eines Johann Strauss, Carl Millöcker, Carl Michael Ziehrer, Richard Heuberger, Frederick Loewe, Leonard Bernstein oder George Gershwin ist über jeden Zweifel erhaben. Um aber das enorme Potenzial dieser Qualitäten zu heben, bedarf es eines tiefen Ernstes. Denn nicht jeder Ton, jeder Takt, jede Melodie birgt uneingeschränkte Heiterkeit.

Die Melodik ist besetzt von Hoffnung ebenso wie von einem Quäntchen Melancholie, welche in Summe jenes positive Lebensgefühl vermitteln, das die Lebenskräfte unvergleichlich zu beflügeln vermag. Ist ein Orchester nicht dazu in der Lage, all das auszuhorchen, verkommen Strauss und Co. zur Berieselungsmusik. Auch nicht nur ansatzweise tat sich dieser Verdacht beim Neujahrskonzert des Kammerorchesters InnStrumenti unter der Leitung von Gerhard Sammer in Ischgl, Telfs, Innsbruck und Lienz auf. Wiewohl man in Hinblick auf sportliche Großereignisse im Jahr 2018 den olympischen Gedanken transportieren wollte, wie der aberwitzige Stefan Abermann als Moderator wissen ließ.

Dass der dann nicht „Dabeisein ist alles“ lauten konnte, war vom ersten Takt an klar. Als vokaler Herzensbrecher erster Güte entpuppte sich der Innsbrucker Bariton Wolfgang Schwaiger. Von Mozarts prickelnd servierter „Champagner-Arie“ aus Don Giovanni „champagnisiert“, begab er sich mit Lehár ins Maxim, eroberte Frauenherzen mit Millöckers „Dunkelrote Rosen aus Gasparone“, um dann seiner wahren Fair Lady mit „On the Street Wher­e You Live“ ein Ständchen zu singen. Die Sau musste auch noch raus, mit „Ja das Schreiben und das Lesen“ aus dem Zigeunerbaron. Stimmlich eine Pracht, einnehmend die Bühnenpräsenz, den Namen Wolfgang Schwaiger darf man sich merken.

Mit derselben Kraft und Musizierfreude erlebte man Christoph Mayr als Solist am Xylophon in Walter Sommerfelds „La Paquita“.

InnStrumenti, souverän in jeder Beziehung, 2018 mag kommen. (hau)