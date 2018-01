Von Michael Domanig

Hall – „Die Burg Hasegg zu beleben, war einer der Grundgedanken dieser Veranstaltungsreihe“, meinte der Haller Kulturstadtrat Johannes Tusch bei der gestrigen Vorstellung des Jubiläumsprogramms „Zehn Jahre Burgsommer Hall“. Das ist gelungen: Mit fünf kleinen Konzerten binnen zwei Wochen habe einst alles begonnen, erinnerte sich Organisator Andreas Ablinger. Das heurige Programm hält dagegen von 1. Juni bis 28. Juli unterschiedlichste Veranstaltungen an insgesamt 32 Tagen bereit – mehr als je zuvor.

Nicht nur der Burgsommer selbst feiert Geburtstag – auch das Programm ist von diversen Jubiläen geprägt. So feiert man das 100-jährige Bestehen der Musikschule Hall gleich mit drei großen Konzerten. Höhepunkt ist der Auftritt des Orchesters HALLegro am 22. Juni im Salzlager: Lehrkräfte, die talentiertesten Schüler und Profi-Musiker – darunter etwa der Solotrompeter der Münchner Philharmoniker, Florian Klingler, der selbst die Musikschule Hall besuchte – servieren gemeinsam Werke von Händel und Telemann über Elgar bis Ravel.

Der Burgsommer räumt auch einer sozialen Idee Platz ein: In Zusammenarbeit mit dem in Hall ansässigen Verein „Psychosozialer Pflegedienst Tirol“ (PSP), der heuer 30 Jahre alt wird, wartet vom 1. bis 5. Juni erstmals ein spezielles Sommerkino-Programm: Zu sehen sind bekannte Spielfilme über besondere Menschen – von „A Beautiful Mind“ mit Russell Crowe bis hin zu „Hirngespinster“ mit Tobias Moretti. „Die Filme drehen sich etwa um Schizophrenie, Manie und Depression“, erklärt PSP-Obmann Karl-Heinz Alber. Zudem werden in der Galerie der Burg ausgewählte Werke von Klienten ausgestellt.

Ein kleines Jubiläum gibt es auch bei den Haller Gassenspielen, die von 30. Juni bis 28. Juli erneut unter dem Dach des Burgsommers gastieren: Die Komödie „Volpone“ von Stefan Zweig (nach Motiven von Ben Jonson) war nämlich schon vor 30 Jahren in der Burg Hasegg zu erleben.

Für weitere Höhepunkte sollen junge Popkünstler sorgen: Die Nihils aus Waidring – Halbfinalisten bei der „Großen Chance“ und in Deutschland bestens gebucht – geben ihren Indiepop am 22. Juni zum Besten. Zum Finale am 23. Juni wartet dann der Headliner des Burgsommers 2018 – der Wiener Chartstürmer Julian le Play.

Karten gibt es bei den Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie beim TVB Hall-Wattens. Alle Details zum Programm unter www.burgsommer-hall.at