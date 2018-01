Von Hubert Daum

Imst, Landeck – Es wird vor allem im Schulbereich viel vom nächsten Schritt der Integration, der Inklusion, geredet. Für den Imster Sozialpädagoge­n und Musiker Christoph Heiß ist sie selbstverständlich und alltäglich. Er ist der Mitbegründer und der musikalische Leiter der Powerband Tirol. Der damals in der Lebenshilfe Landeck arbeitende Heiß erinnert sich: „Ich hörte eine Trommelgruppe und war von der Musikalität überrascht. Spontan dachte ich, da müssen wir was machen.“ Aus diesem „was“ entstand Anfang 2011 die erste Band im Tiroler Oberland, in der Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen Musik machen. Acht Klienten vorwiegend der Lebenshilfe Imst und Landeck und vier Jazzmusiker – das ist die Power­band Tirol.

„Wir sind seit Ende 2011 ein eigener Verein“, erklärt Obmann Herbert Klein- heinz, dessen Sohn David die Drums spielt, „wir sind keine Band der Lebenshilfe, wie viele meinen.“ Und die Bezeichnung „power“ sollte sich im Laufe der Jahre machtvoll verwirklichen: Auftritte im Rahmen von Licht ins Dunkel in der Gala und der ORF-Sendung oder Konzerte bei „Roll Rinn“ erhöhten den Bekanntheitsgrad massiv. „Ein Höhepunkt war zweifellos der Auftritt als Vorgruppe von Al Jarreau beim Tschirgart-Jazzfestival 2012“, so Heiß.

Gerade das letzte Jahr war für die Band durch die Auszeichnung mit dem „Bertl-Stenico-Kulturpreis“ in Land­eck ein Jahr, in dem die gelebte Inklusion besondere Aufmerksamkeit erregte. Auch das wissenschaftlich-pädagogische Interesse war vorhanden: Stefan Greuter reichte seine Bachelorarbeit am Institut für Erziehungswissenschaften über die Inklusion am Beispiel der Power­band Tirol ein.

„Die Gleichstellung ist sogar in der UNO-Menschenrechtskonvention verankert“, weiß Christoph Heiß, „wo ist die Grenze zur Behinderung wirklich? Die wird ja von Menschen anhand selbst definierter Kriterien festgelegt.“ Für den Musiker verschmelzen die von der Gesellschaft festgelegten Grenzen bei den Konzerten: „Wenn du den Flow spürst, weißt du, alle sind gleichberechtigte Musiker. Das muss man einfach erleben.“

Um dies bei den Konzerten zu erleben, lässt sich Schlagzeuger David Kleinhein­z einmal wöchentlich in der Imster „Soundklinik“ von Drum­lehrer Christian Unsinn coachen: „David lernt vielleicht langsamer, aber er hat ein super Rhythmusgefühl.“

Die Bedeutung der musikalischen Inklusion sieht Heiß nun auch durch das Land Tirol verstärkt: Ende Jänner findet eine Besprechung zum Thema „Musik und Inklusion“ statt. Am 6. 10. wird es dazu eine Tagung geben.