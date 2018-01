Von Barbara Unterthurner

Innsbruck — Alle feiern Faber. Feuilletons, Publikum, alle lieben die ehrlichen Geschichten von Julian Pollina. Weil er so ganz anders ist als die anderen deutschen Singer-Songwriter. Bereits beim Zungenschlag trifft man auf Unvermutetes: Faber ist nämlich Schweizer und außerdem Sohn des sizilianischen Cantautore Pippo Pollina. Auch ohne dieses Detail bleibt der Sohnemann einer der stärksten Schweizer Exporte der Gegenwart.

Faber ist nämlich kein „Sohn von", er schafft es mit seinem Debüt „Sei ein Faber im Wind", eine Nische zu besetzen, die bei allem deutschen Sauberpop der letzten Jahre fast vergessen worden wäre: eine Nische der eingängigen Melodien ehrlicher Musiker mit einem Frontman, der ohne Berührungsängste in unterschiedlichste Rollen schlüpft und Lust bereitet, die ganze Geschichte eines Songs verstehen zu wollen. Der Mittzwanziger tritt dabei mit der Stimme und der Attitüde eines fünfzigjährigen, abgehalfterten Chauvinisten auf. Sprachgewalt wird zum Begriff im doppelten Sinn: Die fesselnde Raucherstimme holt den Zuschauer in die Gosse. Die Texte tauchen tief ein in die Rolle kaputter männlicher Egos und spielen mit einer Derbheit, die man heute eher im Hiphop erwartet denn von einem jungen Wuschelkopf. Dass sich dieser aber genau dort wohlfühlt, wo er vermeintlich nicht reinpasst, macht den Charme aus.

Bei Faber heißt es „Genug war nie genug für mich": Nicht nur beim Sprücheklopfen, sondern auch beim Können der fabelhaften Backingband, die die Charakterstimme des Frontmans so glaubhaft trägt. Da lässt man sich treiben von den sanften Chansonklängen, wird überrascht von schreddernden Marschbläsern, beruhigt von wohltuendem Folksound und durchgehend unterhalten von den Storys, die Faber spontan ausspeit: als Lüstling, der eine 16-Jährige mit den Worten „Sei doch kein Kind" zum Sex überredet, oder als Rechtswähler, der den „Schlauchbooten beim Kentern" zusieht. Bei Faber kommt endlich der Wille auf, von Anfang bis Ende aufmerksam hinzuhören, denn die Erwartungshaltungen, die er aufbaut, werden nur eingerissen: So wird aus der verzweifelten Liebeseinforderung „Lass mich nicht los" das düstere „Lass mich nicht auf dich los". Auch die so versungenen großen Gefühle werden von ihrem hohen Ross heruntergestoßen, ein Kniff, der Faber so modern macht wie kaum ein Musiker in dieser Zeit. Schließlich ist auch Liebe im Alltag der heutigen Zeit manchmal einfach beschrieben: „Es ist schön mit dir, doch es könnte schöner sein."

Singer-Songwriter Faber: Sei ein Faber im Wind. Vertigo (Universal). Live: am 14. Februar im Treibhaus.