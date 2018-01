Von Hubert Trenkwalder

Kössen – 14 Jahre Viera Blech – der Wahnsinn geht in die nächste Runde!

Wahnsinn im Sinne von herausragender Blasmusik, wie die sieben Musiker auf dem neuen Album wiederum eindrucksvoll beweisen. So vielseitig und anspruchsvoll kann Blasmusik sein.

Neben den Haus- und Hofkomponisten Martin Scharnagl, Alexander Wartner, Peter Strele und Alois Eberl steuerte diesmal auch der befreundete Tiroler Jazzpianist Robert Sölkner eine Komposition bei.

So ist erstmals auch ein Salsa auf einer Viera-Blech-CD zu hören, der in der Blasmusikwelt sicher so noch nicht stattfand. Die Musiker bleiben ihrem unverkennbaren Stil und ihren verrückten Ideen also treu, und das war eigentlich von Anfang an so.

Martin Scharnagl, Gründer des Ensembles, erinnert sich: „Zu viert haben wir aus reinem Spaß an der Freud losgelegt. Während unseres Musikstudiums lernten wir dann genau die richtigen Leute kennen, und unser Ensemble wuchs und wuchs.“

Die mittlerweile konstante Besetzung sind drei Trompeten, zwei Posaunen bzw. Tenorhörner, Tuba und Schlagzeug.

Seit Jahren eine etablierte Größe in der Szene, tourt Viera Blech durch elf Länder Europas, ist ein Dauerbrenner auf Festivals wie dem „Woodstock der Blasmusik“ und landete mit diversen Eigenkompositionen wie „Von Freund zu Freund“, „Euphoria“ oder „Düsco Hüt“ richtige Ohrwürmer, die mittlerweile von Aberhunderten Blasorchestern nachgespielt und gefeiert werden.

Begonnen haben sie übrigens als Fans von Mnozil Brass und der Innsbrucker Böhmischen. Beim Chef der Letzteren, Norbert Rabanser, hat Martin Scharnagl auch studiert.

Aber mittlerweile haben sie eben selbst unzählige Fans und Bewunderer, und das neue Album „Priority“ wird dies weiter untermauern. Die CD-Präsentation findet am 24. Februar in Kössen (20 Uhr) statt. Bereits ab 16 Uhr gibt es eine große Instrumentenausstellung der Firma Schagerl. Musikalische Gäste sind an diesem Abend Oberkrainer Power aus der Steiermark. Karten gibt es noch bei www.oeticket.com.