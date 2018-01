Von Hans Nikolussi

Elbigenalp – „Die Begegnungen mit Menschen, mit Freunden, mit Musikkameraden, die vielen Gespräche, das sich gegenseitige Austauschen, das gemeinsame Musizieren und das Feiern in großer Gemeinschaft spielen bei uns eine große Rolle“, meinte Bezirks­obmann Horst Pürstl bei der Jahreshauptversammlung des Außerferner Musikbundes.

Der mit 1946 Mitgliedern in 35 Kapellen größte Musikbezirk Tirols nützte die Tagung, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen und einen Blick auf Neues zu werfen. Langzeitobmann Horst Pürstl, der dem Verband seit mehr als zwölf Jahren vorsteht, und sein Team informierten die Delegierten aus allen Talschaften ausführlich über die Vereinstätigkeiten. Welche Wertschätzung der Außerferner Musikbund genießt, kam bei der Hauptversammlung in Elbigenalp wieder einmal mehr zum Tragen. Nahezu alle Bürgermeister der teilnehmenden Kapellen saßen im Auditorium, Vertreter von Verwaltung und Politik gaben sich ebenfalls die Ehre. Umrahmt wurde die Vollversammlung musikalisch von der Brass-Band der Landesmusikschule, in der zahlreiche Musikanten aus vielen Kapellen aktiv sind und ihr Können unter Beweis stellten. Pürstl nahm daher eine Anleihe beim großen Leonard Bernstein, der einmal meinte: „Nichts kann zum Verständnis von Musik mehr beitragen, als sich hinzusetzen und selbst Musik zu machen.“

Zahllose Konzerte der Verbandskapellen, Jubilar-Ehrungen, die Teilnahme der Kapellen von Pinswang und Höfen bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten, das Mitmachen der Kapelle von Weißenbach, Namlos, Heiterwang und Bichlbach beim Festzug in Innsbruck anlässlich des 70. Bestandsjubiläums des Tiroler Blasmusikverbandes und das jährlich stattfindende Jungbläser-Camp in Stanzach und vieles mehr kennzeichneten das Vereinsjahr. Viel Lob erntete die Musikkapelle Elbigenalp für die professionelle Durchführung des weitum bekannten Bezirksmusikfestes.

Gelobt wurde auch die gute Zusammenarbeit zwischen Kapellen und der Landesmusikschule Reutte-Außerfern. Das sei mit ein Grund für das hohe Niveau in den einzelnen Klangkörpern. Augenscheinlich wurde dieser Umstand, als 14 Musikantinnen und Musikanten für das Erlangen des Goldenen Leistungsabzeichens vor den Vorhang gebeten wurden. Mit viel Applaus wurden auch Kapellmeister Fredy Perl aus Elmen für 30 Jahre Funktionärstätigkeit und Albin Kühbauer aus Hägerau für ein 70 Jahre aktives Musikantenleben bedacht.

Über 1500 aktive Mitglieder in den 35 Kapellen zählt der Verband. Die Jugend ist stark im Vormarsch. Rund die Hälfte der Aktiven ist unter 30 Jahren und annähernd die Hälfte ist weiblich. In Ausbildung stehen aktuell knapp 400 Musikanten.

Tobias Lämmle, Leiter der Musikschule, ortete Gemeinsamkeiten. Die Ausbildung sei der Grundstock für das Bestehen der Kapellen. Er regte aber auch an, noch mehr in die Ausbildung von Kapellmeistern zu investieren.

Höchstes Niveau und herausragende Leistungen bestätigte Elmar Juen, der Obmann des Tiroler Blasmusikverbandes, dem Musikbund. Dass hier Jung und Alt so zielführend zusammenarbeiten, sei nicht selbstverständlich. Der Bezirk könne ohne Weiteres als nachahmenswertes Beispiel für andere Regionen dienen, vor allem was die Beständigkeit betreffe, ist er überzeugt.

Als jahrelange Gönnerin meldete sich Bundesratsvorsitzende Sonja Ledl-Rossmann zu Wort. Sie betrachte die Kapellen des Außerfern „nicht nur als wichtige Kulturträger, sondern auch als sozialen Raum, da sie das Dorfgeschehen am Land maßgeblich positiv beeinflussen“.

Unter ihrem Vorsitz gingen dann die notwendig gewordenen Neuwahlen in der Verbandsführung vonstatten. Obmann bleibt Horst Pürstl. Und auch sonst gab es nur marginale Änderungen. So zum Beispiel in der Jugendbetreuung. Mit Renate Schlichtherl­e und Katharina Schädle stiegen zwei junge Damen in die Führungsriege auf.

Auch für die Ausrichtung des Musikfestes sind die Würfel gefallen. Nach Lechaschau im heurigen Jahr werden 2019 Weißenbach, 2020 Reutte und 2021 Pflach das „Highlight“ des Außerferner Musik­bundes in Szene setzen.