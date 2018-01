Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Nach dem „roten Album“ (eigentlicher Titel „Tocotronic“) von 2015 legt die Hamburger Band Tocotronic heute einen neuen Longplayer vor. „Die Unendlichkeit“ feiert ein Vierteljahrhundert mit den Musterknaben der Hamburger Schule und ist so klar gehalten wie selten ein anderes Werk der Band. Vielleicht auch, weil „Die Unendlichkeit“ hauptsächlich autobiografische Züge der „Tocs“ trägt. Positive Nebenerscheinung: Flashbacks in die eigene Jugend sind beim Zuhören vorprogrammiert

Tocotronic tragen mit dem neuen Album aber auch den Sound der Neunziger in die Gegenwart, der dabei keinesfalls absäuft, sondern absolut erfrischend klingt. War das „rote Album“ noch bis zur Abstraktheit ambitioniert, spielt sich „Die Unendlichkeit“ mit viel Ehrlichkeit und Klarheit zurück in die Herzen eingefleischter Tocotronic-Fans. Das Album verbindet die gewohnte Sprachvirtuosität von Sänger und Texter Dirk von Lowtzow mit überraschenden Soundexperimenten: In „Unwiederbringlich“ geben etwa sanfte Flötenklänge sprichwörtlich den Beat vor.

Zudem ist „Die Unendlichkeit“ das erste Konzeptalbum der Band: Das bereits im November lancierte „Erste Kapitel“ wird mit der Singleauskopplung „Hey Du“ aufgeschlagen, die mit überraschender Ohrwurmqualität daherkommt und eine klare Message ausspuckt. Zeilen wie „Hey du, was schaust du mich an? Bin ich was, das du nicht kennst, dass du mich Schwuchtel nennst?“ lassen sich schwer mehrdeutig interpretieren. Bei aller Liebe zu feinsinniger Lyrik und Metaebenen, Tocotronic werden im neuen Album endlich konkret. Die Zeit von „Im Zweifel für den Zweifel“, wie es noch auf der Platte „Schall und Wahn“ von 2010 hieß – übrigens das erste Album der Band, das in Deutschland auf Platz eins stand –, ist vorbei.

Die starken Gefühle sind tonangebend, fast ist man versucht, die Kapitel nach Gefühlen chronologisch zu ordnen: Während „Electric Guitar“ (Kapitel 3) mit pophistorischen Verweisen aufwartet und sich die jugendlichen „Tocs“ mit „Manic depression“ als wütende Rockmusiker der alten Schule in Szene setzen, spielt „1993“ auf die Findungsphase im Gründungsjahr der Indieband an. Damals tauchten die Musiker um von Lowtzow ein in die Hamburger Musikszene. Und dieser „Wind von Altona“ schlägt nun dem Zuhörer entgegen. Was Ende der Achtziger und Anfang der Neunziger als theoretisch geschulter Diskurs­pop an Fahrt aufnahm wurde zur Hamburger Schule, an der bunter Pop mit damals gängigen Grunge- und Indieklängen gemischet wurde. Toco­tronic, anders als Blumfeld und Die Sterne, besetzten aber bereits damals eine eigene Nische. Die Band inszenierte sich bewusst uncool – und forcierte trotzige Protest-Attitüden. Das Alleinstellungsmerkmal rechnete sich: Der Geheimtipp Tocotronic wurden mit den 2000er-Alben auch kommerziell erfolgreich. Dazu trug auch ein zweites Alleinstellungsmerkmal bei: Dirk von Lowtzows Stimme, der man, kommt sie einmal ins Erzählen, ewig zuhören könnte.

Inzwischen sinnieren Fans darüber, ob Tocotronic gar erwachsen geworden seien. Auch „Die Unendlichkeit“ legt diesen Schluss nahe. Schließlich heißt Erwachsensein auch Zurückblicken: „Es gab noch keine Handys. Es war alles Gegenwart. Die Zukunft fand ausschließlich in Science-Fiction-Filmen statt“ heißt es in „Unwiederbringlich“. Kein Wunder, dass selbst von Lowtzow so viel Beinahe-Kitsch zunächst „unheimlich“ fand.

Unheimlich schade hingegen ist, dass die Platte in der zweiten Hälfte etwas ausfranst. Dann allerdings trifft „Alles, was ich immer wollte, war alles“ dahin, wo es besonders wehtut: „Alles, was ich immer wollte“, heißt es da, „war alles.“ Und weiter: „Alles, was ich immer hatte, warst du.“ In der Wiederholung wandelt sich die Zeile: „Alles, was ich immer hatte, wart ihr.“ Das ist Pop-Pathos vom Feinsten – und der Beweis, dass bleibt, was die Band schon immer war: Hinhörstoff zum Weitersinnieren.