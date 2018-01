Kufstein – Man muss nur die Stimme hören und man weiß sofort, dass Rocklegende Roger Hodgson am Mikrophon steht. Als Mitbegründer von Supertramp haben seine zeitlosen Klassiker „Give a Little Bit“, „The Logical Song“, „Dreamer“ oder „Breakfast in America“ dazu beigetragen, dass die Band weit mehr als 60 Millionen Alben verkauft hat. Derzeit tourt der Sänger mit seiner Welttournee „Breakfast in America“ quer über den Globus.

Auch beim Konzert auf der Festung Kufstein am 12. Juni wird er all die Hits, die er mit Supertramp aufgenommen hat, und auch seine anderen Klassiker spielen – genauso wie die Fan-Favoriten aus seinen Soloalben: „Had a Dream“, „Only Because of You“, „Lovers in the Wind“ oder „Along Came Mary“.

Der Vorverkauf startet heute. Tickets gibt’s bei Ö-Ticket, in heimischen Banken, Stadtamt Kufstein und unter www.lindnermusic.at. (TT)