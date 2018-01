Von Valentina Romeo

Innsbruck – Sie haben sich über die Jahre einen Namen gemacht, der Comedian, Blueser und Schauspieler Markus Linder und sein musikalisches Pendant Volksmusikant, Komponist und Moderator Hubsi Trenkwalder. Nachdem sie allerdings als Comedy-Duo ihren ersten Musikpreis gewannen, waren sie beide „baff“.

Das Grundkonzept des Duos ist schnell erklärt: Hubsi Trenkwalder: „Wir decken in unseren Programmen auf, dass nahezu alle Welthits eigentlich in Tirol und ein paar zugegebenermaßen auch in Vorarlberg geschrieben und dann von Leuten wie Michael Jackson oder Elvis Presley geklaut wurden. Und wir präsentieren dann exklusiv unsere Original-Versionen.“

„Und wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder mal Liederabende solcher Art zusammen gemacht, die erfolgreich waren“, erinnert sich Entertainer und Pianist Markus Linder an die Anfangszeit. „Doch nach dem Kufsteiner Kleinkunstpreis haben wir uns entschieden, das Ganze jetzt ein bissl ernsthafter anzugehen.“

Daraus resultierten im vergangenen Jahr gleich Dutzende umjubelte Comedy-Abende, die nun ab Februar in eine zweite Runde gehen. „Unser neues Programm nennt sich ,Doppelbuchung‘“, umreißt Hubert Trenkwalder, der für die feinen Akkordeon-Klänge im kongenialen Duo sorgt. „Zwei Künstler aus total verschiedenen Welten, die wegen eines Versehens für dieselbe Veranstaltung gebucht wurden und dann verzweifelt versuchen, das Beste draus zu machen, das ist die Ausgangssituation.“

Und da gibt es dann echte Tiroler/Vorarlberger Perlen à la „Hells Bells“ von AC/DC oder „Via con me“ von Paolo Conte zu hören. „Und ,Una festa sui Prati‘ von Adriano Celentano heißt ja in Wirklichkeit ,Musigfescht im Defreggen‘, und da geht’s richtig rund“, schmunzelt Linder.

In diesem Jahr zieht es „Linder & Trenkwalder“ erstmals über die heimischen Grenzen hinaus. Im April konzertieren sie in Vorarlberg und Bayern, z. B. im renommierten Schlachthof in München.

Die Tirol-Termine im Rahmen der AK-Tour 2018 gibt es unter www.tirol.arbeiterkammer.at.