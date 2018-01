Wien – Mit Marin Alsop wird erstmals eine Frau den Chefdirigentenposten beim Radio-Symphonieorchester (RSO) des ORF übernehmen. Die 61-jährige US-Amerikanerin tritt den Posten mit 1. September 2019 an und folgt damit nach einem Jahr Übergangszeit auf Cornelius Meister, der bereits ab Herbst Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart wird. Das teilte der ORF am Montag mit. Alsops Vertrag läuft zunächst drei Jahre.

„Mit diesem Orchester verbindet mich einiges: Sie teilen meine Begeisterung für eine ständige Erweiterung des Repertoires und für den Kontakt mit neuen Publikumsschichten“, zitiert das Schreiben die designierte Orchesterchefin. Es habe sie „sehr berührt“, „dass es die Musikerinnen und Musiker selbst waren, die den Anstoß gaben, mit mir in Kontakt zu treten“.

Auch Orchesterintendant Christoph Becher unterstrich in seiner Stellungnahme, dass es die Musikerinnen und Musiker waren, die sich für Marin Alsop als neue Chefdirigentin ausgesprochen hätten. Alsop und das RSO arbeiteten bereits 2014 zusammen. Schon damals habe ihm gefallen, „wie ausführlich und leidenschaftlich wir beide uns über die Musik der Gegenwart ausgetauscht haben und welche große Bedeutung für sie Konzerte für Kinder und Jugendliche haben“, erklärte Becher.

Die 1956 in New York geborene Alsop studierte unter anderem an der Juilliard, bevor sie Ende der 1980er-Jahre ihre Karriere als Dirigentin startete. Als Mentor der zielstrebigen Künstlerin gilt der große Leonard Bernstein. Seit 2007 ist sie Chefin des Baltimore Symphony Orchestra. Ihren dort bis 2021 laufenden Vertrag wird Alsop erfüllen. Überdies ist sie seit 2012 Chefdirigentin des São Paulo Symphony Orches­tra. In Brasilien läuft ihr Vertrag allerdings 2019 aus.

Als Gastdirigentin stand Marin Alsop zuletzt regelmäßig am Pult renommierter Klangkörper. So wird sie heuer den Bernstein-Schwerpunkt des London Symphony Orchestra eröffnen.

Ziel der Berufung der 61-Jährigen sei gewesen, die internationale Reputation des RSO weiterhin zu stärken, unterstrich ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz, der Alsop auf Vorschlag von Radiodirektorin Monika Eigensperger und Orchesterintendant Becher ernannte. Lob für die Personalentscheidung kam von den Partnerorganisationen des Orchesters: Konzerthaus-Leiter Matthias Naske lobte Alsops „Streben nach künstlerischer Exzellenz“, Thomas Angyan, Chef des Musikvereins, sprach von einem „großen Gewinn für das Orchester und die Musikstadt Wien“. (APA, TT)