Volders – „Der ‚Pausenfüller‘ ist in dieser Form wohl einzigartig in Tirol“, freut sich Gerhard Waldner, Direktor des Privaten Oberstufenrealgymnasiums (PORG) Volders, über eine ganz besondere Veranstaltungsreihe, die gestern ihre 100. Auflage erlebte. Dem ersten „Pausenfüller“ vor 22 Jahren waren Überlegungen vorausgegangen, wie die vielen musikalisch begabten Schüler am PORG das, was sie gelernt haben, einer Öffentlichkeit präsentieren könnten.

„An Musikschulen gibt es Vortragsabende, aber uns war klar: Wenn wir was am Abend machen, sitzen wir alleine da“, erzählt Waldner, der als Musiklehrer an der Entwicklung des ungewöhnlichen Projekts beteiligt war. Also entstand die Idee, die Vorführungen am Vormittag – eben als „Pausenfüller“ – anzusetzen, mit Lehrern und anderen Schülern als Publikum. Seit 1996 finden nun rund fünfmal pro Jahr kleine Konzerte im Veranstaltungssaal (zuvor im Speisesaal) der Schule statt. „Vor 280 Schülern hat man ein tolles Forum“, sagt Waldner – wobei von Klavier bis E-Gitarre, von Streich- bis Blasinstrumenten, vom Drumduett über Sketche und Projektpräsentationen bis hin zu Auftritten ganzer Klassen alles möglich ist.

„Für die Schüler ist es eine Ehre, wenn sie da singen und spielen dürfen“, meint Waldner, „manche reißen sich regelrecht darum.“ Der Pausenfüller nehme daher auch die ganze vierte Stunde in Anspruch – „was den Schülern natürlich nur recht ist“, lacht er. Man merke zudem, dass Schüler, die solcherart Bühnenerfahrung sammeln, auch bei mündlichen Prüfungen oder der Matura selbstbewusst agieren: „Sie wissen, wie man – im wahrsten Sinne des Wortes – gut auftritt.“

Doch auch die Eltern und alle Interessierten haben die Chance, die Volderer Talente zu erleben – im März etwa beim großen Musiktheater „Disney meets PORG“. (md)