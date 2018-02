Von Hubert Trenkwalder

Schwaz, Kappl – Unter dem Motto „Extreme Makeover“ lädt das Sinfonische Blasorchester Tirol im Februar bereits zum 5. Konzertprojekt seit der Gründungsphase im Oktober 2016 ein.

Nach der fulminanten Premiere bei den Innsbrucker Promenadenkonzerten hat der Dirigent Bernhard Schlögl bei dieser Konzertreihe sehr energiegeladene Musik ins Repertoire aufgenommen.

Und ein Blick ins Konzertprogramm lässt die Vorfreude steigen. Das Auswahlorchester spielt Werke wie „SUBterra“ des Kärntner Komponisten Daniel Weinberger, der damit bereits den Österreichischen Kompositionswettbewerb gewonnen hat. Auch Dmitri Schostakowitsch ist mit seiner „Festive Overture“ vertreten, ebenso wie der „Florentiner Marsch“ von Julius Fucík.

Als besonderes Highlight darf man sich über „Extreme Makeover“ von Johan de Meij freuen. Metamorphosen über Themen von Tschaikowski werden vom Komponisten spektakulär dargestellt.

Von Flaschenflöten über halsbrecherische Passagen bietet dieses Werk der Kunststufe alles, was ein Blasorchester herzugeben imstande ist. Mit dem Tiroler Georg Pranger ist dieses Mal auch ein Solist der Extraklasse dabei. Mit „Euphonic“ von Franz Cibulka soll der warme Klang seines Euphoniums in Kombination mit musikalischer Akrobatik das Publikum begeistern.

Es ist also schon so etwas wie eine Leistungsschau, die am Donnerstag, den 15. Februar, im Silbersaal SZentrum Schwaz oder am Freitag, den 16. Februar, im Gemeindesaal Kappl ab jeweils 20 Uhr geboten wird.