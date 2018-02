Das gab's noch nie, ist also auch für die erfolgsverwöhnten Jungen Zillertaler eine großartige Premiere in ihrer langen Erfolgsgeschichte: Von null auf Platz 1 ist ihr neues Album „Partykracher — Die größten Hits der JUZIs" in die Austria Top 40 Album Charts eingestiegen! Ein weiterer Meilenstein und fulminanter Start ins neue Jahr für die Juzis also: „Das ist wirklich der Hammer, wir freuen uns riesig über Platz 1 — neben Ed Sheeran und den Wiener Philharmonikern an der Spitze der Charts fühlen wir uns in bester Gesellschaft", sagt Markus Unterladstätter freudestrahlend. Und Gitarrist Daniel Prantl meint: „Vielen Dank an unsere treuen Fans, Wegbegleiter und alle, die zur Realisierung dieses Albums beigetragen haben." Mit ihrer aktuellen Single „Humba Tätärä" starten die drei Burschen übrigens heute ab 18 Uhr auch in unserer TT-Hitparade auf Radio U1 Tirol. (hubs)