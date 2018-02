Hall, Innsbruck – Das Osterfestival Tirol erlebt heuer seine 30. Auflage. Der Auftakt zum Tanz- und Musikreigen erfolgt besonders früh – und das nicht nur, weil der Ostersonntag kirchenkalendarisch schon auf den 1. April fällt. Übermorgen, am Aschermittwoch, startet eine Art Vorprogramm des Festivals: die Veranstaltungsreihe „40 Orte“.

Vom Beginn der Fastenzeit bis zum Karsamstag geht das Osterfestival hinaus zu den Menschen. An 40 Tagen werden an insgesamt 40 öffentlich zugänglichen Lokalitäten zwischen Innsbruck und Hall Impulse zur Entschleunigung angeboten: Lesungen literarischer Texte, untermalt mit Musik zwischen alt und modern, klassisch vorgetragen von Orgel, Geige oder Cello oder auch elektrisch verstärkt per E-Gitarre, und das jeweils bis zu 30 Minuten lang.

Bekannte Musiker wie Organist Michael Schöch sind dabei ebenso zu hören wie eine Reihe von Nachwuchstalenten. Als Auftrittsorte dienen Kirchen und Buchhandlungen, aber auch Seniorenwohnheime und soziale Einrichtungen. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

„Ein Vorprogramm in dieser Form hatten wir bisher noch nicht“, sagt Hannah Crepaz, die Künstlerische Leiterin des Osterfestivals mit Sitz in Hall. „Wir wollen damit auch Menschen ansprechen, die vielleicht sonst nicht in ein Konzert gehen oder sich nicht so sehr mit Musik beschäftigen.“ Die Chance einer zufälligen Begegnung gewissermaßen.

Bis zum Beginn des eigentlichen Osterfestivals ist dann noch Zeit. Dieses geht von 16.3. bis 1.4. über die diversen Bühnen. (mark)