Ischgl – Seinen Durchbruch verdankt er der deutschen Castinshow „The Voice of Germany“: Das diesjährige Osterkonzert in Ischgl bestreitet Max Giesinger. Der 29-jährige Sänger tritt am Ostersonntag, den 1. April, beim „Top of the Mountain Easter Concert“ auf der 2320 Metern hohen Idalpe im Skigebiet auf. Ab 13 Uhr gibt er dort bekannte Hits wie „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“ oder „Roulette“ zum Besten. Der Eintritt zum Konzert ist mit gültigem Skipass frei. Zum Saisonabschluss am 30. April rockt dann Helene Fischer die Idalpe. Das Eröffnungskonzert im November war von Andrea Berg bestritten worden. (TT, mr)