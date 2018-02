Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Vier Musiker, acht Instrumente, Nebelschwaden, ein golden glänzender Vorhang und die eine große Stimme. Was sich nach großem Spektakel anhört, kommt erstmal unscheinbar daher. Unscheinbar ist für Faber, Schweizer Musiker und Sohn von Pippo Pollina, der am Mittwoch im Treibhaus sein Stelldichein gab, ein treffender Begriff. Denn der 24-jährige Julian passt rein äußerlich zur Schar junger Studenten, die sich bei seinen Konzerten tummeln. Und wohl Fans geblieben sind, seit Faber im März 2017 im Weekender sein Innsbruck-Debüt gab. Da war sein erstes Major-Label-Album vom Juli 2017 noch Zukunftsmusik. Trotzdem: Auch nach dem großen Erfolg von „Sei ein Faber im Wind“ ist Faber kein abgebrühter Bühnenprofi, sondern einer, der etwas unbeholfen nach Songwünschen fragt, anstatt ein fixe Setlist herunterzurasseln.

Trotz schüchterner Attitüde kommt der Gänsehaut-Moment schneller als erwartet: Der Spot fällt auf den Sänger, der lediglich in Gitarrenbegleitung mit großer Stimme antritt. Und diese große Stimme an die Grenze treibt, sich in Rage singt. Und schon wird aus Julian Faber. Doch ist es nicht nur die Stimme. Auch die Geschichten, die sie erzählt, vermögen zu fesseln: raue Geschichten, Geschichten vom Saufen, von Nutten und von enttäuschten Lieben.

Dass ein Konzert zum Hinhören eher keines zum Tanzen oder gar Pogo tanzen ist, enttarnt Faber als dreiste Lüge: Auch Tiefsinn ist tanzbar. Den Texten nimmt man ihre schweren Themen nicht übel. Denn abseits der stillen Solominuten wird Faber auch von der herausragenden Band getragen.

Diese, die Goran Koc y Vokalist Orkestar Band, setzt sich aus vier Multiinstrumentalisten zusammen. Besonders beeindruckend: der Drummer, der mit Posaune die Bläsersätze der Lieder übernimmt und dabei mit den Füßen weiter den Beat vorgibt. Auch der Bass schafft den fliegenden Wechsel zum Cello, der Gitarrist ist nebenberuflich Percussionist und greift öfter zur Darbuka. Live bekommen die modernen Chansons einen beinahe lateinamerikanischen Drive, den man so nicht von der Platte kennt. Die Songs werden live aber auch zu variantenreichen Kompositionen, die eine wohldurchdachte Dramaturgie verfolgen.

Wenn Faber dann plötzlich ins Italienische wechselt, die Partisanenhymne „Bella ciao“ von der Bühne grölt, ist er angekommen unter den jungen Wilden. Ist er etwa doch ein Bühnenprofi? Egal. Hauptsache, er schmettert sie weiter, diese ehrliche Musik, die mit ihren Geschichten so dermaßen den Zeitgeist trifft, dass man verdutzt zurückbleibt. Musik, die sich auch in Zukunft hoffentlich ihre Unscheinbarkeit bewahrt und trotzdem zum großen Spektakel taugt. Und einfach in dieser Qualität weiterweht. Wie ein Faber im Wind.