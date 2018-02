Von Markus Schramek

Innsbruck – Weniger spektakulär kann ein Konzert kaum starten: Der Star betritt die Bühne, empfängt Ovationen des Publikums und verbeugt sich höflich. Es folgen ein aufmunternder Psalm aus der Bibel und ein Kramen in der Erinnerung. Zehn Jahre ist es nämlich her, dass Reinhard Mey das letzte Mal in Innsbruck konzertierte. Am Freitag war es wieder so weit.

Die Dogana im Congress ist seit Monaten ausverkauft, so voll, dass Zuseher selbst noch auf der Bühne untergebracht werden. Platz bietet sich dort auch reichlich. Außer Mey und seiner Gitarre ist da niemand, wozu auch. Der Job eines Alleinunterhalters auf hohem Niveau ist dem inzwischen 75-jährigen Berliner auf den Leib geschnitten.

Im Saal herrscht Kinoatmosphäre. Dunkel und still ist es, jedes Rascheln stört, ebenso wie jene irrlichternden Besucher, die wie aus dem Nichts auftauchen, um lange nach dem Beginn ihre Plätze zu suchen. Kein Handygefummel, kein Geknipse, kein Mitfilmen – darum hat der Sänger vorweg gebeten. Und siehe da: Es geht doch! Stunden, ohne die Finger am Smartphone zu haben, sind möglich.

Mey bietet fürwahr keinerlei Bühnenspektakel. Er genügt sich so, wie er ist. Seine Songs sind vertonte Alltagsgeschichten, in geschliffene Worte verpackt, detailverliebt, mitunter überlang, mit einem Augenzwinkern erzählt. Manch Triviales darf auch mit hinein, wie „Lucky Laschinski“, Meys gesangliche Hommage an die kurzzeitig abtrünnige Hauskatze.

Jeder kennt sie: die großen Gefühle, wenn man sich an die Kindheit erinnert, an die erste Liebe oder wenn man den eigenen Kindern beim Aufwachsen zusieht. Stoff wie diesem kommt Mey mit seinem Sprechgesang besonders nahe. Bei Stücken wie „Mairegen“, „Zeugnistag“ oder „Dr. Brand“ wird manch ein Äuglein feucht. Ein Grundton von Wehmut und Melancholie macht sich breit. Meys Zuhörer sind mit ihm in die Jahre gekommen. Und sentimental sind wir schließlich alle.

Mey bestreitet das gesamte Programm nicht nur solo, sondern auch auswendig und ohne Notenblätter. Unfassbar, wie viel Text er sich merken kann. Er verhaspelt sich nicht, sein Vortrag ist glasklar und gut verständlich bis in die hintersten Reihen – wie ein Plauderstündchen mit einem guten Freund. Was für ein schöner Anachronismus und was für ein Kontrast dieser Mann doch ist im Vergleich zur lauten und anonymen Welt des modernen Unterhaltungsgeschäfts.

Erst spät in der Nacht verabschiedet sich Mey von seiner begeisterten Tiroler Anhängerschaft. Zuvor durfte sie mit ihm noch der Freiheit „Über den Wolken“ nachspüren. Mey selbst hat der Fliegerei nach mehreren Crashes abgeschworen. Als letzte Zugabe kommt (traditionell) „Gute Nacht, Freunde“. Da ist das Saallicht längst schon an.