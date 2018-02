Von Hubert Trenkwalder

Seefeld, Nauders – Von wegen verstaubtes Image. Die Schlagerstars regieren im Winter in nahezu allen Top-Destinationen im Tiroler Oberland und Außerfern. Während sich Ischgl im aktuellen Winter mit Andrea Berg und Helene Fischer (30. April) sowohl zum Opening als auch zum Saisonfinale das Beste holte, was der Schlager in Deutschland derzeit zu bieten hat, setzt Seefeld auf Österreichs bekannteste Lederhose.

Andreas Gabalier begeistert nach wie vor die Massen und stellt einen Rekord nach dem anderen auf. Und es ist kein Geheimnis, dass der Steirer „VolksRocknroller“ sich die so genannten kleineren Venues selbst aussucht. Wo er sich wohlfühlt, da kommt er wieder hin, auch wenn nicht zwingend 80.000 Fans vor der Bühne „Hulapalu“ singen.

In Kitzbühel hat Gabalier sein Platzl für den Sommer gefunden, nicht zuletzt aufgrund seiner persönlichen Freundschaft zum Kirchberger Eventprofi Thomas Rass, und in Seefeld seine Bühne für den Winter. Dafür verantwortlich sind in diesem Fall die zwei Masterminds der Eventagentur Starmaker, Bettina Moncher und Hubert Malleier.

Nun ist es am 10. März in der Klosterbräu-Arena wieder so weit. Andreas Gabalier lädt zu einer „fetten“ Winterparty, und er hat all seine Hits mit im Gepäck. Als Special Guests mit dabei sind in diesem Jahr als Tiroler Lokalmatadore und Stimmungsgaranten Die Grubertaler, DJ Mox und die Saubartln.

In Nauders wiederum gibt es ja auch schon eine echte Schlager-Tradition. Und so wird eine Woche zuvor am 4. März bei „Schlager im Schnee“ getanzt und gefeiert.

Der ehemalige Frontman, der Klostertaler Markus Wolfahrt, konnte als Haupt-Act gewonnen werden, außerdem mit dabei sind die junge Kärntnerin Melanie Payer sowie Die Draufgänger und Marlen Billi. Um 12 Uhr geht es los am Bergkastel Nauders.

Weitere Informationen zu den Events sind zu finden unter www.starmaker.at.