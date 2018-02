Wien – „Und der Amadeus Austrian Music Award geht an ...“ heißt es wieder am 26. April, wenn zum 18. Mal die Verleihung des begehrtesten österreichischen Musikpreises im Wiener Volkstheater über die Bühne gehen wird.

Die zu Beginn dieser Woche präsentierte Nominiertenliste wird von Bilderbuch und Wanda mit jeweils fünf Nominierungen, gefolgt von Pizzera & Jaus und Raf Camora mit je drei Nominierungen angeführt.

Zwei Nominierungen haben auch Ina Regen, Leyya, Mavi Phoenix und das Nockalm Quintett geschafft, und damit gute Chancen auf eine der begehrten Amadeus-Trophäen.

Erstmals wird Österreichs Song-Contest-Gewinnerin Conchita als neuer Host der Amadeus-Show durch den Abend führen. Die Ikone selbst meint: „Die Amadeus Awards sind eine wunderbare Gelegenheit, die Vielfalt der österreichischen Musikszene zu feiern. Es gibt in diesem Land so unglaublich talentierte, inspirierte Musikerinnen und Musiker. Ich finde es toll und wichtig, einen Abend lang innezuhalten und stolz zu sein auf das, was hierzulande musikalisch abgeht.“

14 Kategorien, eine kurzweilige Show, die komplette Genre-Vielfalt österreichischer Musik, so soll die 18. Ausgabe der Amadeus Awards in eine klarere Form gebracht werden.

Dietmar Lienbacher, Präsident der IFPI Austria, meint dazu: „Die Erfolgswelle österreichischer Musik hält an: Heimische Acts erreichen Top-Platzierungen in den Charts, spielen ausverkaufte Konzerte und sorgen im Festivalzirkus europaweit für große Aufmerksamkeit. Die Szene lebt – vitaler, kreativer und auch selbstbewusster denn je.“

In der Kategorie Schlager & Volksmusik finden sich unsere Tiroler Vertreter. Schon Fixstarter auf den Nominierungslisten sind die Jungen Zillertaler, die mit ihrem aktuellen Party-Album ja vor wenigen Wochen auf Platz eins der Österreichischen Charts einstiegen.

Und Österreichs sanfteste Schlagerstimme Semino Rossi hat es auch wieder in den Kreis der Nominierten geschafft.

Ab sofort kann fleißig gevotet werden, vielleicht gelingt es ja mit Hilfe unserer TT-Leser, einen Tiroler Act ganz nach vorne zu bringen.

Die komplette Nominierungsliste findet sich unter www.amadeus­awards.at. (hubs)