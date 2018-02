Innsbruck – Dass der Punk heute noch immer nicht ganz totgesagt werden kann, zeigte der vergangene Samstag in der pmk. Die Szene lebt – wenn auch hauptsächlich in Form alter Männer, die große Töne spucken. Allen voran die selbst als „beste Band“ angekündigten Drawves aus Chicago. Eine Punkband, gegründet 1985, die in drei Akkorden zwar tanzbare Melodien liefert, hauptsächlich aber durch ihre provokativen Auftritte und ihre plakative Punkattitüde im Gedächtnis bleibt.

1993 etwa überzeugte die Band ihr Label „Sub Pop“ davon, dass Gittarist HeWhoCannotBeNamed einer Messerstecherei zum Opfer fiel. In einer Pressemitteilung veröffentlichte das Label, dass die Band das neue Album dem toten Kollegen widmen wird. Alles Fake, wie sich herausstellte – ein Rauswurf in hohem Bogen folgte. Ähnlich tollwütig auch der Clash mit Queens of the Stone Age-Frontman Josh Homme, der dem Drawves-Sänger 2004 die Freundschaft kündigte, indem er ihm eine Bierflasche über den Kopf zog. Mitschuld am Zwist wohl auch Nick Oliveri, Ex-Bassist von Queens of the Stone Age, der damals ins Line-up der Dwarves wechselte. Eine Beziehung von kurzer Dauer.

Insofern überraschend, als dass Stoner Rock-Urgestein Oliveri bei der aktuellen Dwarves-Tour auch in Innsbruck wieder dabei war – als Support in dreifacher Ausführung. So grölte Oliveri nicht nur bei den Hardcore-Punkern von Svetlanas mit, sondern verweilte als zweiter Support mit Nick Oliveri Death Electric gleich on stage. Um sich schließlich beim Hauptact weiter an Bass und Mikrophon zu klammern. Wer bei der nach ihm benannten Band oder bei den Dwarves auf einen von Oliveri inspirierten Stoner-Moment hoffte, wurde enttäuscht. Der Abend blieb dem Punk verpflichtet, inklusive Pogo-Gerammel, gereckter Mittelfinger und Publikumsbeschimpfung – eben Punkflair at its best. Auch das neue Album („Take back the night“), das die Drawves im Gepäck hatten, ist gewohnt explizit, politisch inkorrekt und auf Krawall gebürstet. Und sie kommen, um zu bleiben: Eine neue Generation soll aufgemischt werden. Nur kauft man den alten, grantigen Männern das alles nicht mehr ab. Authentischer waren die russischen Svetlanas, die anscheinend der Musik wegen aus ihrem Heimatland verbannt wurden. Hoffentlich nicht wieder nur ein Fake. (bunt)