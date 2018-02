Von Ursula Strohal

Innsbruck – Igor Levit kommt nicht nur für einen Konzertabend nach Innsbruck. Bevor er sich heute Mittwoch in den Congress begibt, unterrichtet er „sehr, sehr gerne“ am Konservatorium. Es geht darum, die Schüler „in ihrer Individualität zu bestärken, mit den Werken zusammen das eigene Ich zu finden“.

Levits eigenes wird im Spiegel seiner Werkauswahl abends zu erleben sein. Der junge Pianist, in ein paar Tagen 31, hält nichts von Pathos und klingender Heldenverehrung, er zoomt die Komponisten und Werke nah heran. Eine Nähe entsteht, eine Beziehung, die sogar über seine CD-Aufnahmen spürbar ist. Es geht um Kommunikation, zwischen den Schöpfern, dem Interpreten, den Zuhörern. Jeder bringt sich ein, mit Übereinstimmungen ist zu rechnen. Beethoven ist Levits pianistischer Angelpunkt. Ob Beethoven beim Spielen größer oder kleiner werde, wurde Levit in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gefragt. Seine Antwort: „Er wird zum engsten, besten Freund. Ich möchte nicht aufhören, ihn kennen zu lernen.“

Das Programm des heutigen Meisterkonzertes ist außergewöhnlich: Bachs berühmte Chaconne für Klavier, eingerichtet von Johannes Brahms, eine Fantasie nach Bach von Ferruccio Busoni, Robert Schumanns „Geistervariationen“ und Operntranskriptionen aus Wagners „Parsifal“ und Meyerbeers „Le Prophète“. „Die Herangehensweise ist sehr persönlich“, sagt Levit. „Da verbinde ich vieles. Es geht um Verlust, um den Umgang mit sich selbst, mit dem Leben. Es sind Lebensfeierwerke.“

Operntöne unter seinen Händen? Er ist aufgewachsen mit Klavier, Oper und Ballett durch seine Mutter, eine Korrepetitorin. Sie begann den Dreijährigen zu unterrichten. Im Alter von acht Jahren übersiedelte der in Russland geborene Igor mit seiner Familie nach Deutschland. Das Ausnahmetalent studierte in Hannover und ein Jahr in Salzburg und gewann als jüngster Teilnehmer beim Internatio­nalen Arthur-­Rubinstein­-Wettbewerb 2005 in Tel Aviv die Silbermedaille, den Publikumspreis und zwei Sonderpreise. 2016 bestätigte die Nominierung zum „Gramophone Artist of the Year“ seinen Rang als einen der bedeu­tendsten Pianisten seiner Ge­neration.

Levit spielt Recitals, Kammermusik und Klavierkonzerte in den großen Musikzentren und mit bedeutenden Partnern, mit „Priorität von Projekt zu Projekt. Die Schwerpunkte bestimmt mein Repertoire. Ich bin ein neugieriger Mensch.“ Ein eminent begabter, intellektueller, individualistischer, ganz und gar heutiger, politisch denkender Kopf.

Unser geräuschhaft begleitetes telefonisches Gespräch macht intensivere Fragen zum Wagnis. Der Versuch: Hat Musik mit Mystik zu tun? Levit mag das Wort nicht, aber Transzendenz, damit hat Musik absolut zu tun. Und was tut sich zwischen dem Öffnen der Noten und dem Spiel? „Das Lesen des Notentextes. Musik im Inneren hören. Ich lese Musik für mein Leben gern. Die Komposition lese ich mit meiner Erfahrung, meiner Biografie, und jedes Mal anders. Objektiv ist gar nichts. Wenn ich ein Forte spiele, ist es mein Forte. Ich bin derjenige, der zu deuten versucht. Wichtig ist, den Ton zu geben.“

Durch einen Lehrer und Cembalisten kam Levit in Kontakt mit der historischen Aufführungspraxis. Mit Folgen? „Mit ungeheuren Folgen. Wie zum Beispiel mit Sprache und Deklamation umgegangen wurde, hat meine Sprache verändert.“