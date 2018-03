Von Ursula Strohal

Innsbruck – Was für ein Einstieg. Mit Johann Sebastian Bachs Chaconne in d-Moll, dieser „ganzen Welt von tiefsten Gedanken und gewaltigsten Empfindungen“, wie Johannes Brahms 1877 überwältigt an die Freundin und Pianistin Clara Schumann schrieb. Damit also eröffnete Igor Levit seinen zutiefst introvertierten Klavierabend und spann innerhalb einer exquisiten Werkfolge innermusikalische Fäden und Themen. Choräle zogen sich durch, weitgehend auch Variationen, Bearbeitungen, Glockenklänge, Komponistenverbindungen. Es ging um Tod und Erlösung, Entrückung und Aufbegehren, das Zwielicht der Existenz.

Brahms, beileibe kein Schwärmer, übertrug Bachs Violinkomposition auf das Klavier, nicht rauschhaft, wie später Ferruccio Busoni, sondern analytisch konzentriert, voller Respekt gegenüber den kontrapunktischen Linien, den Doppelgriffen, den Harmonien, dem klanglichen Aspekt. Die Aufgabe erfüllt allein die linke Pianistenhand. Levit verstärkte die Nähe zum Werk in seiner Musikauffassung, die Busoni in einem Ästhetik-Aufsatz formuliert hat: Dass bereits die Notation und auch die Interpretation den ursprünglichen Einfall transformierten. Folgerichtig Levits tiefe Beziehung zur Variationsform. Das sind bei ihm keine Perlenschnüre, sondern dem Keim entwachsene Sinnfälligkeiten.

Atemberaubend natürlich auch seine technischen Möglichkeiten, die Variation des Subtilen, des Anschlags und damit der Klangkultur, der Gedanken. Nach der Chaconne verließ Levit den Saal, kam wieder und zeigte, dass es noch andere Musik auf der Welt gibt.

Die Chaconne wurde vor einigen Jahren entdeckt, enthält Choralzitate, die auf den Tod von Bachs Ehefrau Bezug nehmen. Busoni gedachte mit Chorälen in seiner „Fantasia nach Johann Sebastian Bach für das Klavier“ des Vaters. Der Moll-Dur-Wechsel wird zum Lichtspiel. Die weitere innere Vernetzung mündete in Robert Schumanns rund um seinen Selbstmordversuch entstandenen letzten Werk, den später so genannten „Geister-Variationen“. Tief beugt sich Levit über die Tasten, über das Unerschöpfliche von Schumanns lyrischer Empfindsamkeit.

Die Glocken in Busonis „Fantasia“ werden zu den Glocken in Richard Wagners „Parsifal“, wie von oben kommt auch unter Levits Händen das Zitat „Durch Mitleid wissend, der reine Tor“: Franz Liszt wurde von erlösungssüchtigen Erhabenheiten des Schwiegersohnes bewegt zu einem „Feierlichen Marsch zum Heiligen Gral“. Und noch einmal Zusammenhang, Choral, Transformation. Busoni hat Liszts Orgelwerk über einen Choral aus Meyerbeers Oper „Le Prophète“ für Klavier umgeschrieben mit einer von Levit überlegen gesteigerten leuchtenden Apotheose.