Am Samstagabend fiel auf San Marino TV live die Entscheidung, wer für den fünftkleinsten Staat der Welt heuer beim Eurovision Song Contest auf der Bühne stehen wird. Die Osttiroler Musikerin Sara Koell alias Sara De Blue galt als eine der Favoriten, hatte sie es doch im Vorentscheid für den ESC Anfang Mai in Lissabon nicht nur unter die Top Ten geschafft, sondern auch das Publikumsvoting gewonnen.

Am Samstag ging die 27-Jährige in einem von Swarovski gesponserten Kleid mit dem Lied „Out Of The Twilight", das aus der Feder der österreichischen Song-Contest-Teilnehmerin von 2016, Zoë Straub, und deren Vater Chris­tof stammt, an den Start. Die Osttirolerin wurde schließlich Zweite hinter der Malteserin Jessika Muscat, die mit ihrem Song „Who We Are" das Rennen machte. Die Entscheidung fiel denkbar knapp aus. „22 von 24 Punkten und Zweite aus 1050 Sängerinnen und Sängern weltweit, in einer fünfeinhalb Monate dauernden, harten Ausscheidung, in der mehrfach die Regeln geändert worden sind, ist auch ganz okay, aber eben nicht gewonnen", sagte Sara Koell. Sie bleibt dennoch positiv und kann sich statt auf die ESC-Verpflichtungen auf ihr Studium konzentrieren. (func)