Von Markus Hauser

Innsbruck – Wenn man jemandem unterstellen darf, für eine erfrischende Brise in der Tiroler Musiklandschaft gesorgt zu haben, dann ist es der Innsbrucker Dirigent Gerhard Sammer, der Leiter des Tiroler Kammerorchesters InnStrumenti und Studiendekan an der Musikuni Würzburg. Zum 20-jährigen Bestehen von InnStrumenti steht am 10. März im Canisianu­m Innsbruck (20 Uhr) ein Jubiläumskonzert auf dem Programm, das mit 20+2 Kompositionen von vielen der aktuell bekanntesten Tiroler Komponisten eine zuvor wohl nie realisierte Dimensio­n von Uraufführungen zum Klingen bringt.

Mit welchen Intentionen haben Sie InnStrumenti vor 20 Jahren gegründet?

Gerhard Sammer: Die Absicht war, in einem professionellen Orchester junge hochqualifizierte Musikerinnen und Musiker zusammenzuführen, die Offenheit und Mut zeigen für neue Konzertformate mit Musik von der Klassik bis zur Gegenwart. Die Zusammenarbeit von Komponisten und Musikern sollte für die Kreativität aller beflügelnd wirken. Begonnen hat alles im Kleinen, inzwischen sind unsere Konzerte regelmäßig ausverkauft. Die Hoffnung, dass uns der Aufbau einer Zuhörerschaft aus allen Alters- und Sozialgruppen gelingt, die kritisch und aufgeschlossen diesen Weg mitgeht, hat sich mehr als erfüllt. Die Entwicklung hat erfreulicherweise die Anfangsträume weit überflügelt, dafür kommen aber laufend neue Träume dazu.

Welche Art von Träumen?

Sammer: Wir haben mehr als 100 Orchesterwerke uraufgeführt. Unser stilistisches Verständnis von Neuer Musik ist breit: Von jazzigen Anklängen bis zur Avantgarde hat bei uns alles Platz. Wir zeigen auf, dass der Fokus auf die Musikkultur in der Region mit einem überregionalen Qualitätsanspruch und großer Offenheit kein Widerspruch sind. Die Zukunft sehen wir in innovativ konzipierten Konzertformaten an stimmigen Konzertorten, wie sakral­e Musik unserer Zeit, Junge SolistInnen am Podium, das moderierte Neujahrskonzert, die Ma(i)tinée am Sonntag, die Schülerkonzertreihe Ab Inn’s Konzert und in der interdisziplinären Verbindung von Kunstsparten, wie z. B. Literatur und Musik. Aber auch neue Visionen, wie ein­e Auseinandersetzung mit Tanz, Film und Musiktheater, schweben uns vor.

Wie sieht bei Ihnen die Proben­arbeit aus?

Sammer: Probenarbeit ist bei uns die gemeinsame Auseinandersetzung mit einer musikalischen Herausforderung. Alle sind bereit, sich einzubringen, und Kritik ist jederzeit angebracht. Wir setzen stark auf Teamarbeit und investieren sehr viel Energie in die Programmplanung und in die Vermittlung.

Wie darf man sich diese Vermittlung vorstellen?

Sammer: Über die Vermittlung zwischen Musikern, Komponisten, Ensembles und Kulturinstitutionen hinaus gilt unser Augenmerk den Kindern und Jugendlichen. Wir müssen den Blick noch viel stärker auf die nächste Generation richten. Es ist unsere Verantwortung und eine große Chance, den Kindern positive Erlebnisse in der Begegnung mit KünstlerInnen zu ermöglichen. Es gilt, gezielt Programme für verschiedene Altersgruppen zu entwickeln und mit der immens wichtigen musikalischen Bildung in der Schule zu vernetzen. All­e Studien und Erfahrungen zeigen: Es bräuchte noch viel mehr qualitätsvolle musische Bildung vom Kindergarten bis zur Matura.

Wie sieht es mit der internationalen Perspektive aus?

Sammer: Es ist toll zu sehen, was sich in Tirol getan hat, ein Verdienst vieler Einzel­initiativen und Ausbildungsmöglichkeiten. Das Tiroler Kammerorchester hat eine enge Verbindung zu Südtirol, nicht zuletzt aufgrund vieler Musiker im Ensemble und jetzt auch mit einem eigenen Partnerverein, spielt aber auch regelmäßig in anderen Regionen und Ländern. Dank der Zusammenarbeit mit dem Helbling-Verlag und Naxos werden unsere CDs international vertrieben und gehört. Wir sind natürlich auf Förderungen angewiesen und sehr dankbar für die Unterstützung von Stadt Innsbruck, Land und Bund.

Wenn Sie sich etwas wünsche­n könnten?

Sammer: Ein noch stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung von Bildung und Kultur in unserer Gesellschaft, und mit Blick auf unser großes Klassik Open Air am Patscherkofel Ende Juni – hoffentlich gutes Wetter!