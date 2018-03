Bregenz – Die dänische Heavy Metal-Band „Volbeat“ gibt im heurigen Jahr nicht nur ein Gastspiel beim Nova Rock (16. Juni), sondern tritt wenige Tage zuvor bereits in der Messehalle Dornbirn (13. Juni) auf. Der exklusive Online-Ticket-Vorverkauf für das Konzert in Vorarlberg startet am 9. März, der „normale“ Vorverkauf am Montag, 12. März (jeweils ab 10.00 Uhr).

Die Band um Sänger Michael Poulsen wurde 2001 in Kopenhagen gegründet. Die fünf Studio- und zwei Live-Alben schafften es weltweit in die obersten Regionen der Charts. Gerade in Österreich kann „Volbeat“ auf eine treue Fanbasis zählen. (APA)