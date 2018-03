Innsbruck – So eine Bach-Suite für Cello ist schon etwas Schönes, Erhabenes. Nur damit wir uns richtig verstehen. Was man mit Cello und Bogen aber noch so alles „anstellen“ kann, wissen die beiden Berufsmusiker Julian Walkner und Peter Polzer. Im Brotberuf sind sie Mitglieder des Tiroler Symphonieorchesters. Im Nebenjob haben sich die beiden als Duo Cemplified härteren Klängen der U-Musik verschrieben. Sie hauchen längst totgespielten Klassikern der Rockgeschichte per Cello neues Leben ein.

So bekommt „Paint It Black“ von den Rolling Stones eine neue Klangkulisse verpasst. Chopins Trauermarsch wird mit dem Uralthit verschmolzen. Das ergibt zusammen eine ganz wunderbare Soundmelancholie.

„Child in Time“ von Deep Purple zeigt zwei Klassikmusiker in Hardrock-Form. Fast zehn Minuten lang feiern Cemplified dieses Meisterwerk ab, voll Bewunderung und Respekt, aber doch mit sehr persönlicher Note. Da rocken die beiden Cellisten richtig ab, es fehlt nur noch heftiges Headbangen. Für eine Verschnaufpause sorgt Bon Jovis „It’s My Life“. Am Cello gezupft, zeigt dieser 08/15-Hit erstaunliche Feinfühligkeit und Zerbrechlichkeit.

Neun Stücke von Cemplified sind auf der CD „Intangible Utopia“ erschienen. Infos und Hörproben unter www.cemplified.com. (mark)