Von Markus Hauser

Innsbruck – Dass der Begriff „zeitgenössische Musik“ ein doch recht vager ist und nicht dem vom Klassikbetrieb als Neue Musik verstandenen Weg folgen muss und will, das führt das Tiroler Kammerorchester InnStrumenti seit zwanzig Jahren seines Bestehens nach wie vor eindrücklich vor Augen. Unter der Leitung seines Gründers Gerhard Sammer ist das Orchester nicht nur Garant für erstklassige Interpretationen zeitgenössischer Musik und des klassischen Repertoires, sondern auch Synonym für eigenwillige Konzertformate.

Eine bisher in Tirol nicht realisierte Dimension von Uraufführungen in einem Konzert eröffnete das Jubiläumskonzert am Samstagabend im Canisianum Innsbruck. 20 Komponistinnen und Komponisten, die alle bereits Auftragswerke für das Tiroler Kammerorchester geschaffen haben, schrieben kurze Orchesterwerke mit spezifisch thematischem Bezug zu jedem einzelnen der 20 Jahre des Bestehens. Jeder der Komponierenden hat selbst zum jeweils gewählten Jahr eine damit in Verbindung stehende Thematik mit gesellschaftlicher Bedeutung in den Mittelpunkt gestellt und reichte den jeweils letzten Takt seiner Komposition weiter. So entstanden zwei durchgängige Konzertteile mit jeweils zehn Stücken (von 1997–2007 und von 2008–2018).

Umrahmt wurden die 20 Uraufführungen durch zwei kooperative Kompositionen: Die beiden Stücke Urknall & Finale entstanden in einem ganz besonderen kompositorischen Prozess: Für das erste Stück des Abends, den Urknall, entstand die Partitur, indem jeder nur eine einzelne Instrumentalstimme der Orchesterpartitur vertonte. Für das Finale wiederum verfasste jeder nur ca. acht Sekunden, die dann an den nächsten Tonschöpfer weitergereicht wurden. Der besonderen kompositorischen Herausforderung stellten sich Katharina Blassnigg, Florian Bramböck, Marco Döttlinger, Kurt Estermann, Arturo Fuentes, Michael FP Huber, Helmut Jasbar, Manuela Kerer, Hannes Kerschbaumer, Martin Ohrwalder, Helga Plankensteiner, Ivana Radovanovic, Manuel de Roo, Gunter Schneider, Ralph Schutti, Hannes Sprenger, Hubert Stuppner, Klaus Telfser, Christian Wegscheider und Klex Wolf.

Die Fülle von musikalischen Ideen, die Bandbreite von Ausdrucksmitteln, definitiv in keiner gemeinsamen Kategorie zu fassen, entsprechen, reflektierend auf gesellschafts- und sozialpolitische Zustände, einem maximalen Stilpluralismus, der neue Grenzerfahrung und das Eintauchen in andere Welten befördert. 22 + 2 Uraufführungen, anstrengend möchte man meinen. Mitnichten! Kurzweile pur und definitiv Musikgeschichte geschrieben. Dank der erstklassigen musikalischen Qualitäten von InnStru­menti war einmal mehr das Bewusstsein geschärft, dass die zeitgenössische Musik lebt, dass sie mittels ästhetischen Qualitäten Befindlichkeiten und Erkenntnisse über den Zeitgeist hinaus vermitteln kann.