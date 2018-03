Innsbruck – Bilderbuch sind zurück. Zwar nicht mit einem neuen Album, aber mit einer Tour. Die „5000“-Tour startete in Graz, machte am vergangenen Donnerstag einen Abstecher nach Linz und am Freitag in der Innsbrucker Music Hall Halt. Die Devise lautet weg von der großen Bühne, hin zu kleineren Locations – was das Konzerterlebnis selbst nicht weniger groß macht. Der schon seit Monaten ausverkaufte Gig lieferte nämlich Unterhaltung in bester Bilderbuch-Manier. Die Songs kommen dieses Mal als „digitale Rockshow“ daher, Drummer Philipp Scheibl drischt inzwischen nur noch auf elektronische Schlagzeugkomponenten ein. Welche Soundspanne diese umfassen, steckte er gleich beim minutenlangen Einstiegssolo ab.

Als Opener (und zugleich Zugabe) warf die Band dem Publikum eine neue Nummer vor die Füße: „Mr. Refrigerator“ überzeugte auf Anhieb mit gewohnt heftig auf 80er-Jahre getrimmtem Sound, der zum Tanzen auffordert. Ebenso neu ist „Moonboots“, das schon etwas exotischer klingt. In beeindruckend präzisem Einklang schmetterte die Band natürlich auch Fixstarter wie „Maschin“, „OM“ oder auch „Bungalow“ und konnte sich dabei stets auf das textsichere Publikum verlassen. Selbst die langsameren Songs wie „Sweet Love“ oder „Soft Drink“ heizten die Menge nur weiter an. Der exzessive Einsatz von Nebel und Laser machte den Abend schließlich zur ganz großen Show. Zur kalkulierten Show, denn Bilderbuch sind nicht Rock ’n’ Roll, nicht spontan und nie improvisiert. Sie sind frischer Pop in altem, trashigem 80er-Jahre-Gewand. Mit hohem Funfaktor.

Diesen lieferte auch Frontmann Maurice, der mit neuer, rabenschwarzer Mähne die Bühne rockte. Natürlich erzählte er dem Publikum ausführlich vom nachmittäglichen Ausflug aufs Hafelekar. Dort fühle er sich immerhin wie ein „kleiner Bergadler“.

Ihr Gastspiel in Innsbruck zeigte: Bilderbuch bleiben superfunky und Garanten für Partytime. Schön, dass sie zurück sind. (bunt)