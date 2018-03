Von Christoph Haunschmid

St. Johann – Die 2018-Edition der artacts in St. Johann bot einen guten Überblick über das Geschehen der zeitgenössischen Musik im Spannungsfeld von freiem Jazz, Improvisation und Moderne. Sechzehn Konzerte brachten internationale Stars des Genres in den Wintersportort und lockten Fans aus der halben Welt an. Neben der an allen drei Tagen ausverkauften Alten Gerberei wurden auch die Nikolaikirche, die Landwirtschaftsschule Weitau, die Kunstmühle Wieshofer und der Hauptplatz mit intimen Mikrokonzerten in den Soundcabs bespielt.

Der Chicagoer Saxophonist Ken Vandermark und die weibliche Seite dieser Musik standen im Vordergrund. Vandermark trat insgesamt viermal auf, am Donnerstag als Solist, am Freitag mit dem fulminanten Quartett Shelter, am Samstag in einem witzigen Duo mit dem Altpunk Terrie Hessels.

Am Sonntag fungierte er als Mastermind des Projekts Entr’Acte, einer Art Allstar Band mit 10 Musikern und Musikerinnen, die auf dem Festival bereits vertreten waren. Einige Tage wurde geprobt und ein erstaunliches Programm erarbeitet.

Die Solisten hatten viel Raum, den sie trefflich nutzten, die dänische Saxophonistin Mette Rasmussen oder die Grazer Pianistin Elisabeth Harnik zum Exempel.

Am Sonntag hinterließ noch ein rein weibliches Trio tiefen Eindruck. „Three Witches on Stage“ nannte Festivalleiter Hans Oberlechner die drei. Und ein wenig spooky war ihre Performance auch. Pianistin Sophie Agnel, Sängerin Isabell Duthoit und die Elektronikerin Angélica Castelló verzichten weitgehend auf konventionelle Instrumentaltechnik. Da wird gezischt, gebrabbelt und geschrien. Angesichts der Ernsthaftigkeit der Inszenierung hat das auch viel Witz und Ironie.

Das wohl schönste Konzert des Festes gab das Quintett Life and Other Transient Storms, wieder mit starker weiblicher Beteiligung. Trompeterin Su­sana Santos Silva und Saxophonistin Lotte Anker brillierten im Rahmen einer ebenso dichten wie transparenten Performance. Strukturiert, perfekt ausbalanciert und zu Recht heftig bejubelt.