Von Ursula Strohal

Innsbruck — Ein junger Stern am Klassikhimmel: Geige zu spielen, mehr noch, Musik auszuleuchten, ist die Bestimmung von Emmanuel Tjeknavorian. In den letzten Jahren ist die Musikwelt auf ihn aufmerksam geworden, insbesondere durch seinen zweiten Preis 2015 beim Sibelius-Wettbewerb in Helsinki.

Dass er dort auch für die beste Interpretation von Sibelius' Violinkonzert ausgezeichnet wurde, ist speziell dieser Tage hier von Bedeutung: Tjeknavorian spielt das Werk im Konzert des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck (TSOI) morgen Donnerstag und am Freitag im Congress. Gastdirigent ist der prominente Niederländer Jac van Steen, der unter dem Motto „Ozeane" zusätzlich Wassermusiken von Jean Sibelius und Claude Debussy (u. a. „La mer") aufführen wird.

Emmanuel spielt Geige, seit er fünf ist, und trat bereits zwei Jahre später öffentlich auf. Dabei waren seine Eltern, der weltweit als Dirigent und Komponist tätige Loris Tjetnavorian und eine Pianistin, zunächst nicht erbaut von einer Musikerkarriere. Das Talent setzte sich durch und nun, sagt der junge Geiger, kann er kaum zwei Tage ohne sein Instrument sein.

Tjeknavorian wurde 1995 in Wien geboren, wuchs einige Jahre in der armenischen Heimat der Familie auf, wo er in der russischen Geigenschule unterrichtet wurde, und kam dann wieder nach Wien. Dort maturierte er 2014 und studiert seit 2011 an der Musik­universität bei Gerhard Schulz, dem gefragten Geigenlehrer und ehemaligen Mitglied des Alban Berg Quartetts.

Bald hatte er Auftritte mit bekannten Orchestern und Dirigenten, spielte die großen Violinkonzerte, Kammermusik, Recitals und ungeliebte Wettbewerbe. „Ich genieße es, jeden Tag zu musizieren, und erwarte jedes Konzert mit größtmöglicher Lust und Begeisterung", sagte Tjeknavorian in einem ORF-Interview. Für die Saison 2017/2018 wurde er für den „Rising Stars"-Zyklus der European Concert Hall Organisation ausgewählt — ein Traum. Auf das Programm setzte der 22-jährige Musiker Sololiteratur aus vier Jahrhunderten.

Das Label Sony sicherte sich die Debüt-CD des österreichischen Geigers mit armenischen Wurzeln mit diesem Programm. Tjeknavorian zeigt einen verführerischen Ton, fulminante Technik, Temperament, Witz und interpretatorische Reife.

Seine europäische Musik­reise beginnt in Deutschland bei Bachs Chaconne, der er tänzerisches Leben schenkt, führt nach Belgien zu Eugene Ysaÿes faszinierender Sonate op. 27/5, nach Russland zu Sergej Prokofjews anspruchsvollem op. 115 und Rumänien zu George Enescus elegischem Fiddler.

Für Österreich steuert der junge Christoph Ehrenfellner eine „Suite des Alpes" bei, in der er Volksmusik-Idiome verarbeitet und dann in einem „Double" aufbricht. Die höllisch schwierigen Variationen von Heinrich Wilhelm Ernst über das irische Volkslied „The Last Rose of Summer" bietet Tjeknavorian lyrisch-heiter, die Melodie gleichsam sich selbst begleitend, dar.