Schwaz – Die Klangspuren Schwaz feiern heuer ihr 25-jähriges Jubiläum. Die vielfach preisgekrönte britische Komponistin Rebecca Saunders (50) ist in diesem Jahr Composer in Residence, teilten die Veranstalter am Dienstag in einer Aussendung mit. Das Tiroler Festival für moderne Musik geht vom 6. bis zum 22. September über die Bühne und steht unter dem Motto „FESTE. ORTE.“.

Anlässlich des Geburtstages stünden Werke und Projekte im Mittelpunkt, die Aspekte von Feier, Fest, Ritual und Ereignis thematisieren und einen spezifischen Orts- und Situationsbezug aufweisen. Als einer der Festivalhöhepunkte wird die musikalische Pilgerwanderung anlässlich des Jubiläums nach einer spektakulären Wegeführung über Schloss Tratzberg, das Wallfahrtskloster St. Georgenberg, die wild-romantische Wolfsklamm und Stift Fiecht ins Hauptquartier der Klangspuren nach Schwaz zurückkehren.

Die Akademie-Teilnehmer werden zusammen mit Rebecca Saunders und den Dozenten des Ensemble Modern exemplarische Werke der zeitgenössischen Musik, die in einer Reihe von Festivalkonzerten und beim Konzertformat „Rent a Musician“ - Konzerte im eigenen Wohnzimmer - zur Aufführung kommen sollen. Die „Klangspuren Internationale Ensemble Modern Akamdemie“ ist eine der Meisterklassen der renommierten Internationale Ensemble Modern Akademie (IEMA) Frankfurt und wurde 2003 gegründet. Die Ausschreibung richte sich an junge Musiker aus aller Welt, die am Ende ihrer Ausbildung stehen und sich den besonderen Herausforderungen der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts stellen wollen. Die Bewerbungsfrist für die Akademie endet am 7. Mai, hieß es. (APA)