Von Angela Dähling

Schwaz – In den nächsten Tagen jagt im SZentrum in Schwaz ein Highlight das nächste. Los geht es morgen Freitag mit der erfolgreichen Schlagerband Die Paldaue­r. Auf ihrer „hautnah“-Tour werden Lieder aus der Anfangszeit bis hin zu den aktuellsten Hits zu hören sein. Samstag wird Gernot Kulis im SZentrum Schwaz dann zum „Herkulis“ und liefert einen Comedy-Abend mit vielen Pointen, halsbrecherischen Geschichten und verbaler Schlagfertigkeit.

Veranstalter Peter Lindner freut sich zudem ganz besonders auf den Auftritt von Opus am 24. März im SZentrum. „Opus war die erste Band, die ich einst in Schwaz veranstaltet habe“, erzählt er. Und auch Opus-Gitarrist und Komponist Erwald Pfleger freut sich auf seine Rückkehr in die Silberstadt. „Wenngleich wir in Tirol schon sehr oft aufgetreten sind, zuletzt im Vorjahr in Innsbruck“, erzählt er. Auch wenn das letzte Album aus neuen Songs schon lange zurückliegt, will die Band in Schwaz auch mit ein paar ganz neuen Titeln ihr Publikum begeistern – sowie mit einem ganzen besonderen Special Guest: STS-Urgestein Schiffkowitz (bürgerlich Helmut Röhrling) wird mit Opus „Fürstenfeld“ und „Überdosis G’fühl“ zum Besten geben. „Wir kennen uns seit den 1970er-Jahren“, erzählt Pfleger. Natürlich darf neben den Opus-Hits „Flyin high“ und „Hands In The Air“ auch die Opus-Hymne „Live Is Life“ nicht fehlen, die die Band selbst komponiert hat.

„Die haben wir wohl an die 1000 Mal zum Besten gegeben“, meint Pfleger. Fad wird ihm dabei nicht. Er macht auch keinen Hehl daraus, dass die Band davon profitiert, dass die 80er-Jahre derzeit wieder voll im Trend sind. „Ich bin echt begeistert von den Einnahmen durch die Tantiemen. Dadurch können wir uns ein gutes Leben leisten“, sagt Pfleger im Interview mit der Tiroler Tageszeitung. „Live is Life“ werde auf der ganzen Welt im Radio gespielt und nicht nur das. „Es wird auch in vielen Werbespots verwendet, in Südafrika und Israel derzeit für zwei verschiedene Automarken und in Polen und Schweden für zwei Smartphone-Hersteller“, erzählt der Musiker.