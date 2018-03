Innsbruck – Wasser, Wellen, sanft und reißend, Landschaft und Impressionismus, vielleicht auch des Meeres und der Liebe Wellen prägten das März-Konzert des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck diese Woche im Congress. Am Dirigentenpult war der Niederländer Jac van Steen, erfahren und temperamentvoll, ganz drin in den Werken und einsatzfreudig ganz bei den Musikern. Drei Préludes des heurigen musikalischen Jahresregenten Claude Debussy, über deren lebensprühender Orchesterfassung von Colin Matthews das Klavieroriginal in den Hintergrund trat, sowie „Die Okeaniden“ von Jean Sibelius zeigten den symphonischen Zugriff auf dieses Programm. Es endete mit der besonderen Herausforderung von Debussys „La Mer“ voll Impetus und Leidenschaft, aber auch interpretatorischer Sorgfalt: Gleichnis für die Unergründlichkeit und Urgewalt des Meeres.

Dazwischen in Sibelius’ Violinkonzert die Begegnung mit dem blutjungen Geiger Emmanuel Tjeknavorian. Da geht ein Stern auf, ein Geigensänger von unbeschreiblich reiner Innigkeit, dessen perfekte Technik auch die schwierigsten Passagen, Flageolett-Kantilenen und Doppelgriffpassagen, mühelos in Musik verwandelt. Er ist zutiefst Lyriker, doch mit Temperament und Drive, ein Farbenzauberer mit umfassbar schönem, warmen Klang bis in die extreme Höhe. Das Orchester holte Steens Dramaturgie bei den Zwischenspielen in großen Wellen in den Vordergrund, der Geige aber und auch den vorzüglichen Holzbläsern verschaffte er stets den nötigen Raum.

Tief berührend, gedachte Tjeknavorian in der Zugabe, ganz unter dem Eindruck der Todesnachricht, mit einem Volkslied seines armenischen Herkunftslandes eines prägenden Lehrers. (u.st.)