Von Ursula Strohal

Innsbruck – „Ganz ruhig und wenig beirrt durch das im Konvikte unvermeidliche Geplauder und Gepolter seiner Kameraden um ihn her, saß er am Schreibtischchen ... und schrieb leicht und flüssig, ohne viele Korrekturen fort, als ob es gerad so und nicht anders sein müsste.“ Schubert war 16 und ein schlechter Schüler, als er von seinem Kollegen Albert Stadler 1813 bei der Kompositionsarbeit an seiner ersten Symphonie beobachtet wurde. Seine Jugendsymphonien gelten bis heute nicht viel.

Die frühen Symphonien, so René Jacobs, sind keineswegs unbedeutend, und er tritt den Beweis an. Bis 2021 will er all­e Schubert-Symphonien mit dem B’Rock Orchestra aufführen und ließ im Congress die Erste und Sechste hören. Seine Lesart und das mitdenkende, mitfühlende Temperament des B’Rock Orchestra aus Solisten exzellenter Qualität befreien diese Musik vom Gestus nachsichtiger Pflichtübung und hauchen ihr sprühendes Leben ein.

Nicht umsonst hieß das Klavier jener Zeit Fortepiano. Aus der Barockzeit ist das Bassfundament unabdingbar geblieben, Pauke und Trompeten verstärken einander, aber die Holzbläser sind durch Mozarts Vollendung gegangen, und Haydn war nicht nur dessen musikalischer Vater.

Fluktuierende Dynamik und der Farbreichtum des historischen Instrumentariums inklusive neuer Entwicklungen (Klarinette, Horn) schaffen Möglichkeiten der Individualität. Der junge Schubert nützt sie, auch wenn er bei den Vorbildern von Haydn über Mozart und Beethoven bis Rossini bleibt.

Wie immer liegt Jacobs’ durchschlagende, tanzende, zärtliche Vitalität darin, dass er mit enormem Detailwissen die Musik aus den Traditionen, Neuerungen und Visionen ihrer Zeit heraus entstehen lässt anstatt rückblickend aus spätromantischem Gewohnheitsplüsch.

Zwischen den Symphonien, so ungewöhnlich wie kennzeichnend für das Osterfestival und auch für B’Rock, György Ligetis „Ramifications“ für zwölf Solostreichinstrumente, wobei die Hälfte einen Viertelton höher gestimmt ist. Durch diese Verwischung und die titelgebenden „Verästelungen“ ergibt sich in pulsierenden Wellen und Flächen ein ätherisches Gespinst, in dessen Dichte jede Veränderung zum Ereignis wird. Eine trotz allen Gegensatzes weiterwirkende Hörerfahrung.

Ungewöhnlich doch zum Jubiläum des Osterfestivals sind die offiziellen Eröffnungsworte. Kuratorin Hannah Crepaz begrüßte, Hanno Schlögel erinnerte, Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer dankte der initiativen Familie Crepaz: „Ihr seid einfach fantastisch.“

Kulturlandesrätin Beate Palfrader weiß, dass dieses Festival „nie beliebig und bequem, sondern immer relevant“ ist, und das weitere Programm verspricht nichts anderes.