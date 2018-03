Von Hubert Trenkwalder

Leutasch – Vor der diesjährigen Tour-Premiere in der Meistersingerhalle in Nürnberg hat Hansi Hinterseer mit seinen Freunden vom Tiroler Echo, den Chordamen Gitti und Pia sowie dem gesamten Tourteam diesmal in der Heimat geprobt, „denn hier gefällt es mir am besten. In der Leutasch hat man uns warm aufgenommen und wir haben ideale Probemöglichkeiten vorgefunden.“

Seit Ende Feber ist der smarte Schlagerstar aus Kitzbühel nun auf großer Tour durch sechs Länder mit 35 Tourstädten. Im April wird er zum Tourabschluss auch Konzerte in Österreich spielen. „Musik bringt die Menschen zusammen, ganz gleich, in welchem Land oder in welcher Stadt ich auftreten darf, das Gefühl lässt sich schwer beschreiben. Es tut einfach gut, das zu erleben. Die Freude, die wir von der Bühne mit dem Publikum teilen dürfen, die geht ,eini‘.“

Mit gleich zwei Karriere-Gipfeln ist Hansi Hinterseer eine Marke für sich. Der Mann ist eine Legende, seine Fell-Moonboots sind Kult. Der Gesamtweltcup-Sieger im Riesentorlauf verabschiedete sich Ende der 80er aus dem Profi-Sport und tauschte die Brettln auf der Piste gegen die Bühnenbretter ein.

Statt Stockerl-Plätze sammelt der Ex-Weltklasse-Sportler seitdem Edelmetall-Awards und Auszeichnungen in seiner neuen beruflichen Heimat, der Musik.

Seine Bühnenprogramme stellt Hansi selbst zusammen. Es ist ihm wichtig, die jeweils richtige Mischung zu finden: „Aus Altbekanntem, Neuem, Frischem, aber auch Nachdenklichem und Liedern, die mir persönlich am Herzen liegen. Ich möchte mit meinen Fans eine richtig gute Zeit verbringen.“

Seit Jahren hält er seinen musikalischen Mitstreitern vom Tiroler Echo die Treue. Und diese schwärmen in höchsten Tönen von ihrem Freund Hansi. Ein toller Kollege, völlig frei von Allüren, so beschreiben ihn Luis Plattner und Co. bei jeder Gelegenheit.

Hansi selbst ist auch in seinem 24. Karrierejahr topmotiviert: „Die Lieder, die wir mitbringen, habe ich ausgewählt, weil sie mich positiv stimmen, die kleinen Dinge des Lebens beschreiben – und dabei noch unterhaltsam sind. Ich würde mich freuen, wenn jeder nach dem Konzert so ein kleines, sonniges Platzl in seinem Herzen mit nach Hause nimmt.“ Und damit dürfte zu rechnen sein.