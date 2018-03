Zams – Spirituelle Vertiefung und musikalische Erbauung verspricht das inzwischen schon traditionelle vorösterliche Konzert der Musikkapelle Zams unter der Leitung von Rudolf Pascher. Einmal mehr waren es die erlesene Auswahl von Musikstücken und die Texte von Pfarrer Herbert Traxl, welche am Sonntag in der voll besetzten Pfarrkirche Zams für meditative Stimmung sorgten. Feierlich eingestimmt mit „La Rejouissance“ (Die Freude) aus der Feuerwerksmusik von Georg Friedrich Händel, sorgte Michael Reheis als Solist auf der Oboe mit dem Adagio aus dem Oboenkonzert in d-Moll von Alessandro Marcello ebenso für innere Freude wie Hannah Juen (Violine) als Solistin in der Meditation aus Jules Massenets „Thaïs“. Nicht weniger stimmungsvoll durfte man unter anderem Edward Elgars „Ave verum corpus“, „Dona nobis pacem“ von Ted Huggens oder „A Choral for a Solemn Occasion“ von Marc van Delft erleben. (hau)