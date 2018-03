Von Markus Schramek

Innsbruck – David Byrne? Wer auf den Namen dieses Künstlers mit Schulterzucken reagiert, dem sei verziehen. Er oder sie ist vermutlich ein relativ junges Gewächs. Zu jung jedenfalls, um die Hoch-Zeit David Byrnes miterlebt zu haben. Und die liegt schon ein Weilchen zurück. Mit seiner Band Talking Heads galt der schon als Kind in die USA verfrachtete Schotte in den 80er-Jahren (voriges Jahrhundert) als Godfather intelligenter Unterhaltungsmusik. Ja, so etwas gibt es tatsächlich.

Songs wie „Psycho Killer“, „Once in a Lifetime“, „Burning Down the House“ oder „Road to Nowhere“ waren damals schwer angesagt. Sehr tanzbare, ohrengängige Scheiben, angesiedelt zwischen Pop und Funk, leicht angerockt und textlich schräg bis bedeutungsschwanger. Kurzum: Beste Ware für eine nachwachsende Generation von Bildungsbürgern.

Der Hype um die Talking Heads kulminierte im Konzertfilm „Stop Making Sense“ unter Regisseur Jonathan Demme im Jahr 1984. Dieser Dreh gilt als einer der besten Konzertmitschnitte überhaupt. Ein Meisterwerk hält das Treiben on stage fest, unbehübscht und puristisch.

In der Anfangsszene betritt Mister Byrne die leere Bühne – mit Klampfe und als einziger Akteur. Er stellt einen Kassettenrekorder (heute nur mehr im technischen Museum zu betrachten) auf den Boden und verkündet lapidar: „Hi, I’ve got a tape I want to play.“ Er möchte dem Publikum etwas vom Band vorspielen, drückt auf Wiedergabe, und es ertönt das Intro zu „Psycho Killer“. Byrne bestreitet den Opener solo, erst nach und nach füllt sich die Bühne mit dem Rest der Band. (Zweckdienlicher Hinweis an jene, die diese Szenen vergessen oder noch nicht gesehen haben: YouTube weiß Rat!)

Zu viel Kommerz taugte dem Exzentriker Byrne aber gar nicht. Und auf diese Schiene gerieten die Talking Heads zusehends: von der Alternativ- zur Mainstreamtruppe.

Aus der Sicht des Bandleaders war der nächste Schritt daher logisch: 1991 löste Byrne die Gruppe ohne Rücksprache mit den Co-Musikern kurzerhand auf und machte solo weiter. Seine Allein-Alben fanden freundliche Aufnahme bei der Kritik; sie blieben aber ein Nischenprodukt für gut informierte Kreise.

Diese ausführliche Vorrede ist nicht ohne Hintergedanken. Sie möge die Lust wecken, den Künstler Byrne, wenn nicht damals, so vielleicht heute zu entdecken. Jetzt ist die Gelegenheit. Byrne hat eine neue CD auf dem Markt, das erste Solo-Album seit 14 Jahren. „American Utopia“ heißt der Silberling.

Was will uns der fast 66-Jährige mit dieser Namensgebung sagen? Gottlob muss man hierfür nicht im Kaffeesud lesen. Der musikalische Kopf erklärt sich praktischerweise selbst. Im Zeit-Magazin deklariert sich Byrne als „Skeptiker, der sich mit aller Macht davon zu überzeugen versucht, dass die Welt gar nicht so finster ist, wie es zurzeit den Anschein hat“.

An US-Präsident Trump kommt ein kritisch-wachsamer Geist wie der Wahlamerikaner erwartungsgemäß nicht vorbei. Über dessen Musikgeschmack lästert er öffentlich. Denn der in Ehren ergraute Byrne ist mittlerweile sogar als Vortragsredner gefragt. „Reasons to be cheerful“ heißt sein Programm: Gründe, um fröhlich zu sein.

Musikalisch bleibt Byrne aber doch lieber seiner Linie treu: Happy-peppy-Sound ist seine Sache nicht, so altersmilde kann er gar nicht werden. Manch ein Song auf „American Utopia“ erinnert frappant an – die Talking Heads, was sonst. „Every Day Is a Miracle“ klingt wie vor 30 Jahren, auch wenn Byrnes feine, hohe Stimme etwas brüchiger wirkt als damals.

Der Sänger gibt sich trotzig. In „I Dance Like This“ beharrt er auf seinem Stil, egal, was andere dazu meinen. Bei „Everybody’s Coming to My House“ war Langzeit-Kumpel Brian Eno mit von der Partie. Und der Sänger kehrt den Philosophen heraus: „Wir sind nur Touristen in diesem Leben, aber die Aussicht ist nett“, singt Byrne.

Auf einen derart simplen Nenner kann nur Popmusik unser Leben bringen.