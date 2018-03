Zürich – Die Schweizer Sängerin und Siegerin des allerersten Eurovision Song Contests (ESC), Lys Assia, ist tot. Assia starb am Samstag im Alter von 94 Jahren, wie ihr langjähriger Weggefährte Jean Eichenberger der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zuerst hatte die Schweizer Boulevardzeitung Blick unter Berufung auf Eichenberger den Tod der einstigen Schlagerdiva gemeldet.

Für Furore hatte Assia 1956 gesorgt, als sie den ersten Songcontest mit dem Lied „Refrain“ gewann - sie blieb damit die einzige Schweizerin, der das je gelang. Seit einigen Tagen sei sie im Krankenhaus Zollikerberg in Zürich gewesen, berichtete Eichenberger. Das Krankenhaus selbst gab unter Verweis auf die Privatsphäre der Patienten keine Auskunft.

Assia habe in letzter Zeit des Öfteren gesagt, sie fühle, dass sie gehen müsse, so Eichenberger. Sie habe fast bis zuletzt allein in einer großen Wohnung gelebt. Vor acht Tagen habe sie ihn gebeten, ihren Dackel Cindy abzuholen. „Wir sind 65 Jahre Weggefährten gewesen“, sagte er. Er habe Assia und ihren ersten Mann als Nachbar kennengelernt. (APA/dpa/SDA)