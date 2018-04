Am 5. und 6. April feiern wieder Tausende Fans die siebte Auflage des Electric Mountain Festivals in Sölden. Epizentrum der Zwei-Tages-Veranstaltung ist die riesige Bühne in der Funzone am Giggjoch auf knapp 2300 m. Von dieser beschallen internationale Szenegrößen das versammelte Partyvolk über wattstarke Boxen. Und das Line-up kann sich auch heuer wieder sehen lassen. Mit dabei sind unter anderem Star-DJs wie Don Diablo, HI-LO, Bakermat, Jonas Blue, DJane Mattn, Sunnery James und Ryan Marciana, Ummet Ozcan. Für alle Fans mit einem gültigen Sölden-Skipass ist der Festival-Eintritt kostenlos. Nichtskifahrer (ohne Wintersportausrüstung) können ein Ticket (Eintritt inkl. Hin- und Retourfahrt Giggijochbahn) um 35 Euro pro Tag lösen. www.electric-mountain-festival.com. (TT)