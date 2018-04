Innsbruck – Selbst bei einer qualitativ mäßigen Interpretation der Johannes-Passion von J. S. Bach kommt der Zuhörer zur Erkenntnis, dass es sich bei dem Werk um einen der bedeutendsten abendländischen Kulturbeiträge handelt.

Hat man aber das Glück, wie am Karfreitagabend im Congress Innsbruck im Rahmen des Osterfestivals das Collegium Vocale Gent, Chor und Orchester unter der Leitung von Philippe Herreweghe, bei der Umsetzung dieses von episch bzw. hochdramatischen (Secco-)Rezitativen, kontemplativ innehaltenden Arien, psychologisch durchdrungenen Chorsätzen und intimen Chorälen bestehende Werk zu erleben, dann hat man wohl eine der erbauendsten musikalischen Sternstunden miterlebt.

Die in jeder Beziehung herausfordernde Komplexität in Umfang, stimmlicher Präsenz und Gestaltung der psychologisch durchwirkten Partie des Evangelisten Johannes bewältigt Maximilian Schmitt mit einnehmend warmem Tenor mehr als souverän.

Die Rede Jesu in die Bassstimme von Krešimir Stražanac gelegt, erfüllt den Anspruch von großer innerer Ruhe und Würde auf zutiefst einnehmend­e Weise. Die von Dorothee Mields (Sopran), Damie­n Guillon (Alt), Robin Tritschler (Tenor) und Peter Kooij (Bass) so wunderbar realisierten Arien sind das vielzitierte musikalische Malen poetischer Bilder. Wenn dieser Chor, der Solist schlechthin, in exaltierter Tonsprache die Stimme erhebt, ist er von abgrundtiefem Hass geprägter Pöbel, frenetisc­h jubelnde Masse, zynisch schadenfreudiger Häscher oder inbrünstige Liebe bezeugende, gläubige Seel­e. Die Choräle aus den Kehlen der 16 Vokalisten mutieren zu „Weichspülern“ für verhärtet­e Herzen. Klangschöne Oboen und Traversflöten, eine betörende Viola d’amore, blitzsauber intonierende Streicher im erfüllenden Ebenmaß mit den Vokalisten. (hau)