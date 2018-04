Cultura Sacra, der auf Kirchenmusik konzentrierte Kulturverein um die Wallfahrtskirche Götzens, begeht heuer sein 20-Jahr-Jubiläum. Die jährlichen frühlingshaften Tiroler Barocktage fallen deshalb besonders festlich aus. Sie beginnen am 15. April mit Vokalmusik aus der Zeit des 30-jährigen Krieges: Das Vokaltrio InnEgal und das Instrumentalensemble Cordia bringen Musik von Schütz, Legrenzi, Gabrieli, Molitor und Plawenn. Musik von Bach, Buxtehude und Schütz erklingt am 27. April durch die Haller Streicherey und den Kammerchor des Musikgymnasiums Innsbruck.

Jubiliert wird am 6. Mai mit Haydns Oratorium „Die Schöpfung" unter Karlheinz Siessls Leitung von Susanne Langbein, Martha Senn, Patrik Reiter, Andreas Mattersberger und der Akademie St. Blasius. Der zweite große Oratoriumstermin gehört am 18. Mai Händels „Israel in Egypt" unter der Leitung von Wolfgang Kostner, der die Barocktage programmiert. Aufgeboten werden das Vokalensemble NovoCanto, das Baroque Orchestra Wroc?aw aus Breslau sowie sechs Solisten. (TT)